Una persecución policial y un intercambio de disparos en el centro de Bogotá dejaron una persona muerta y dos capturados, de acuerdo con información de la Policía Nacional. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando uniformados dieron la orden de detener una camioneta gris en el norte de la ciudad (en la autopista Norte con calle 116), pero el conductor no acató la señal.

El vehículo continuó su recorrido hacia el sur de la capital, mientras se presentaba un cruce de disparos con los agentes. La persecución finalizó en el sector de San Victorino, exactamente en la calle sexta con carrera décima, donde las autoridades interceptaron la camioneta. En el lugar murió una persona y otras dos quedaron bajo custodia policial.

Camioneta implicada en persecución tenía 22 comparendos

Según información oficial, la camioneta implicada, con placas de Medellín, registraba 22 comparendos de tránsito y una deuda cercana a 21 millones de pesos. Entre las infracciones figuraban exceso de velocidad, falta de revisión técnico-mecánica y ausencia del seguro obligatorio. según Informó El Tiempo.

La teniente coronel Sandra Lancheros, comandante operativa de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, indicó que las dos personas capturadas y la persona fallecida contaban con antecedentes judiciales, de acuerdo con el citado medio. Uno de los detenidos presentaba anotaciones por porte ilegal de armas de fuego y el otro por fuga de presos. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

