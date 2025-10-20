En una operación relámpago, la Policía Metropolitana de Bogotá logró desarticular un intento de hurto valorado en casi 100 millones de pesos. Tres individuos fueron detenidos luego de una intensa, pero breve persecución por las calles del centro de la capital, específicamente en la localidad de Los Mártires.

De acuerdo con las autoridades, se logró recuperar una valiosa carga compuesta por 50 teléfonos celulares y 89 datáfonos, cuyo valor total supera los 98 millones de pesos.

Todo comenzó cuando la central de radio de la Policía recibió una alerta sobre el hurto de una mercancía que era transportada en un taxi. Según el reporte, los equipos electrónicos habían sido robados y estaban siendo movilizados por tres hombres que pretendían huir del sector.

Gracias al seguimiento satelital del vehículo, las autoridades desplegaron un plan candado en la zona de La Favorita, un punto neurálgico del centro de la capital. En cuestión de minutos, una patrulla localizó el taxi sospechoso y observó que sus ocupantes intentaban escapar al notar la presencia policial.

Acá, el video de la persecución:

🚕 ¡Creían que escapar en un taxi les funcionaría! 👮🏻Nuestros uniformados, tras una intensa persecución en el sector #LaFavorita en #Mártires, lograron la captura de 3 personas y la recuperación de 50 celulares y 89 datáfonos, avaluados en cerca de 100 millones de pesos. pic.twitter.com/iUu3o9cwFn — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 20, 2025

Comenzó entonces una persecución de alta velocidad por varias calles del centro. Sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió interceptar el vehículo y detener a los tres sujetos. Durante el procedimiento, los agentes hallaron la totalidad de la mercancía robada, un arma de fuego y un dispositivo GPS que permitió confirmar la ruta utilizada por los delincuentes.

De acuerdo con el reporte oficial, los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

Además, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que todos tienen antecedentes judiciales por distintos delitos, entre ellos hurto, lesiones personales y estafa.

El material incautado —celulares, datáfonos, el vehículo y el arma— quedó bajo custodia de las autoridades judiciales mientras avanza el proceso de investigación.

La Policía destacó que este operativo es parte de los resultados alcanzados durante el año en su estrategia de seguridad en Bogotá.

Con este nuevo golpe contra la delincuencia, la Policía busca enviar un mensaje claro: en Bogotá, la acción coordinada y oportuna de las autoridades continúa dando resultados para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y evitar que bandas dedicadas al hurto sigan afectando la economía local.

