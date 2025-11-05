Transmilenio ha sido foco de constantes hechos de intolerancia que no solo involucran a usuarios, sino también con funcionarios del sistema de transporte. Recientemente, se conoció una batalla campal que protagonizaron unos vigilantes de una estación y unos ciudadanos.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Video muestra a estación de Transmilenio convertida en plaza de mercado: “Lo que faltaba”)

El incidente quedó en un video grabado por un transeúnte y que se publicó a través de la cuenta de ‘X’ @ColombiaOscura. Al parecer, habría ocurrido durante la noche del pasado 4 de noviembre, pero se dio a conocer hasta el día siguiente. Las imágenes muestran que tres guardias, con chaleco verde fosforescente y uniforme azul oscuro, tenían retenido a un hombre y a una mujer.

Sin embargo, los dos ciudadanos forcejearon con los miembros de vigilancia y repartieron golpes. En un punto, los funcionarios contratacan con puños, empujones y jalonazos. En un punto, el hombre y la mujer involucrados en el pleito son reducidos a través de la fuerza.

Lee También

Mientras ocurría esa pelea en una de las entradas de dicha estación de Transmilenio, otros usuarios se alejaban para ingresar, mientras testigos quedaban aterrados y pedían presencia de la Policía, que tenía una patrulla a un costado de la vía donde ocurrió la gresca.

(Lea también: La verdad detrás de los nuevos carros de Transmilenio en Bogotá; ¿un disfraz?)

Finalmente, algunos gestores de convivencia que estaban en el lugar intentaron intervenir para que la situación no pasara a mayores, pero los usuarios y los vigilantes seguían enfrascados en golpearse entre sí.

Aunque no hay claridad sobre qué desencadenó el hecho de intolerancia, una versión indica que el sujeto se habría colado, por lo que un guardia le reclamó. Esto habría sido respondido en forma hostil por el hombre, lo que provocó un intercambio de palabras que terminó en los golpes.

El video se hizo viral en redes sociales y los usuarios tuvieron todo tipo de reacciones: “Me encantan las peleas por 3.000 pesos”, “yo no comprendo por qué los colados no pagan al menos 48 horas de prisión preventiva”, “esa no es la función de los guardas de las estaciones de Transmilenio… deben llamar a la Policía”, son algunos de los comentarios de los internautas.

El incidente se suma a uno de una vigilante que tuvo una pelea, también en una estación de Transmilenio, con una pasajera y se dio a conocer el pasado 2 de noviembre. Allí, la guardia le recriminó a la mujer por grabarla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.