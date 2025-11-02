El material audiovisual, publicado por el periodista ‘Gato Noticias’, de Olímpica Stereo, muestra el momento en que una guarda de seguridad de TransMilenio se acerca a una ciudadana que la está grabando con su celular.

Con paso firme y las manos atrás, la funcionaria se aproxima hasta quedar frente a la usuaria y la increpa: “¿Pa qué me grabas?”

La ciudadana, con voz trémula, le responde: “Porque usted es una grosera.” Al parecer, minutos antes le había hecho una consulta que no fue atendida, lo que desencadenó la discusión.

La celadora, demasiado cerca de su interlocutora, repite varias veces su pregunta —en tono que algunos usuarios calificaron como intimidante—: “¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas?”

La pasajera intenta mantener la calma y le explica: “Le estoy preguntando y usted me dice que no pregunte.” Además, reclama que la guarda se encontraba distraída con su celular en lugar de atender a los usuarios del sistema.

La reacción de la celadora se tornó agresiva: “¿Y a usted qué le importa lo que yo… si yo hablo o no hablo? A usted qué le importa esa mierda.”

La mujer, identificada con prendas de la empresa Granadina de Vigilancia, arreció con su ataque verbal y le dijo a la usuaria: “La que tiene que saber para dónde va es usted, no yo”.

Celadora de Transmilenio insulta a usuaria

La guarda de seguridad fue incrementando el tono a medida que la discusión avanzaba, al punto de que llegó a los insultos.

“A usted qué le interesa… yo le estoy respondiendo. Grábeme y haga lo que se le dé la gana con el video ese, perra hijuep***. Se ponen a provocar a los guardas y después salen grabando a los guardas y dicen que la culpa es de los guardas”.

“Vaya y métase ese video por donde más le quepa”, remató mientras manoteaba. Ahí dejó el tema y se alejó.

Al final del video, la pasajera de Transmilenio solo atinó a decir: “Ella está grosera”.

El hecho desató varios comentarios en las redes sociales del periodista, donde varios usuarios piden revisar el comportamiento de la mujer y reforzar las medidas de atención al ciudadano.

Este medio consultó a Transmilenio y está esperando su respuesta a lo sucedido.

