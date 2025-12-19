El dueño de Picardías, la empresa más conocida de Colombia para recrear actividades infantiles y eventos sociales, se ha ganado un reconocimiento en redes sociales por hablar sobre diferentes negocios y emprendimientos en Colombia, aconsejando y visibilizando a personas que buscan sacar su empresa adelante.

Sin embargo, un video publicado recientemente levantó mucha polémica. Maucho visitó la Feria EVA, ubicada en el parque de la 93, en Bogotá. Esta feria es reconocida en la capital porque es la vitrina para muchos jóvenes emprendedores que quieren dar a conocer sus negocios, pero lo que hizo el dueño de Picardías fue criticarlos.

“Definitivamente hay mercado para todo (risas). Visité una feria para niños ‘puppys’, para niños fresa, que quieren emprender. Y entonces en esta feria compran un stand de 5 millones (de pesos) en adelante por 8 días. Pero no el stand como cuando usted va a una gran feria. No. Es una carpita de esas, como cuando quería jugar a vender limonadas (…) Pero lo curioso es que estos chicos, muy entusiastas, por cierto, me imagino que con capital de la familia, compran los stand y llevan unos emprendimientos curiositos. Nada baratos, pero curiositos…”, dijo.

También contó que hizo unas entrevistas “muy divertidas”. En estas, él les preguntaba a los emprendedores por sus márgenes de ganancia, la inversión que hacían y otros datos propios de sus productos, mientras que Maucho asentía con la cabeza, como si estuviera dándoles una visibilidad.

Este es el video del dueño de Picardías:

Pues las palabras de este empresario provocaron muchísimas reacciones de jóvenes emprendedores que no están nada de acuerdo con todo lo que dijo.

Una de las primeras en hablar al respecto fue Camila Orrego, fundadora y dueña de Trendy, una de las marcas más exitosas de Colombia en los últimos años y que hizo parte de muchas ferias antes de conseguir su éxito.

Camila no se quedó con nada y empezó su video diciendo: “Tiene que ser uno muy cobarde en la vida para ir a Feria EVA, pedir permiso para grabar videos, hacerles entrevistas, probar la comida de muchos emprendimientos, decir waoo, delicioso, parecer amable para sacarles información y luego venir a TikTok reirse de los emprendimientos, diciendo que hay gente para todo, diciendo ‘yo no sé quién compra allá’, gente privilegiada, para gente puppy, que no vayan por allá; o sea, como es tan cobarde, porque no fue y se los dijo en la cara cuando los entrevistó. ¿Por qué no fue allá a la Fería EVA a decir de lo que se ríe en el video, eso es de cobardes”.

Camila le dedicó un video de 5 minutos criticando y explicando cuál es la importancia de las ferias de emprendimiento en el país y el gran esfuerzo de los emprendedores para estar allí. Así habló la dueña de Trendy:

Pero Camila Orrego no fue la única. Una de las emprendedoras que fue entrevistada por el dueño de Picardías también apareció en redes sociales para defenderse. Se llama Camila García y aseguró “él prometió” la entrevista a cambio de “visibilidad”, pero que le pareció “irrespetuoso” el resultado final. “La burla con la que habla y los stickers. Me parece muy irrespetuoso la forma en la que él se burla de los emprendimientos y de sus datos. No es la forma de hacer una crítica constructiva. Es como si él nos hubiera engañado prometiéndonos una ayuda, cuando claramente lo que se ve en este video es que se está burlando…”.

Así fue como Camila García habló de su experiencia con el dueño de Picardías:

También hay muchas otras personas criticando el video de Maucho, pues, además criticó a quienes asisten a la Feria EVA y a otras similares. “A esas ferias van los Miranda, los Robayo, los que se creen riquitos con su mejor outfit, pinta (risas) y van a loliar, a comer helado, tomarse un coctel, pero de ahí a comprar, comprar, por ahí con tarjeta de crédito”, dijo.

