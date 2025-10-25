El sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, que moviliza a más de cuatro millones de pasajeros diarios, enfrenta un nuevo desafío. En las redes sociales se difundió una especie de “plaza de mercado” en una de sus estaciones, creando un escenario de comercio informal.

Según un video publicado, en la estación se observan vendedores ofreciendo productos como papas, cebollas largas, zanahorias y tomates sobre el piso de la plataforma mientras interactúan con los pasajeros.

Para algunos ciudadanos, esto representa una oportunidad económica; para otros, un obstáculo que afecta el flujo de viajeros, para otros la presencia de esta plaza de mercado refleja desorden y señalan que estas ventas informales restringen la movilidad y ponen en duda la seguridad de los pasajeros.

Reacciones frente a estación de Transmilenio convertida en plaza de mercado

Usuarios aseguran que esto afecta la circulación de los usuarios, especialmente durante las horas pico, donde la congestión ya es un problema. La ocupación de espacios peatonales por vendedores dificulta el tránsito y provoca riesgos adicionales para los viajeros.

“Transmilenio debe prohibir toda venta en estaciones y buses. Esos guardas que contratan, y la policía de las estaciones, no hacen su trabajo, dejan colar, dejan que suban hasta trastes”, escribió una internauta en ‘X’.

¿@TransMilenio a cómo el kilo de papa 🥔?

Jajajajajaja 😂…lo que faltaba.

Se les va a volver una plaza de mercado. 😅 pic.twitter.com/Q7z9mlYRwq

— Ines del alma mía (@InesBetancur1) October 24, 2025

No es la primera vez que TransMilenio enfrenta críticas por problemas de gestión y control de multitudes. Sin embargo, esta situación añade tensión a una infraestructura ya congestionada y cuestiona la capacidad de la administración local para mantener la eficiencia del transporte público.

Las autoridades de Bogotá evalúan medidas para controlar este tipo de situaciones y garantizar la circulación segura de los usuarios. Mientras tanto, la tensión entre la necesidad de supervivencia económica y el imperativo de movilidad eficiente alcanza un punto crítico en la ciudad.

