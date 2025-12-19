El 16 de julio de este año, durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Massachusetts, una cámara enfocó a Kristin Cabot, entonces directora de Recursos Humanos de la empresa tecnológica Astronomer, junto a Andy Byron, el entonces CEO de la compañía, en lo que se conoce como una “kiss cam”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La tormentosa decisión que tomó Kristin Cabot por el escándalo de Coldplay que cambió su vida)

El breve video —en el que ambos aparecían bailando y abrazados— se viralizó rápidamente en redes y transformó un momento casual en un fenómeno global de escrutinio público. La pareja, visiblemente incómoda, intentó ocultarse cuando se dieron cuenta de que estaban en la pantalla gigante del estadio.

Acá, el video de lo sucedido:

Lee También

🇺🇸 | Andy Byron, Director Ejecutivo de Astronomer, una empresa de orquestación de datos, y Kristin Cabot, su directora de Recursos Humanos, fueron expuestos en un "romance" durante el concierto de Coldplay en Boston. pic.twitter.com/kzYr40x6jX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 17, 2025

Después de varios meses, Kristin Cabot rompió el silencio sobre lo ocurrido y lo describió como “el episodio que arruinó su vida”, explicando su versión de los hechos, el impacto en su carrera y las consecuencias personales que ha vivido desde entonces. En diálogo con The New York Times, la mujer de 53 años dijo que todo fue producto de un error bajo la influencia de alcohol.

“Tomé una mala decisión, me tomé un par de ‘High Noons’, bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe”, afirmó, subrayando que ese gesto fue espontáneo y no planificado. Según ella, ni antes ni después del concierto habían tenido un vínculo romántico.

Cabot asumió públicamente la responsabilidad de sus acciones y reconoció que el episodio tuvo consecuencias directas en su carrera. Explicó que, tras la viralización del video y la investigación interna en Astronomer, renunció a su cargo, una decisión que definió como el “precio que eligió pagar” por su error; la compañía también aceptó la renuncia de Byron después del incidente.

Además del efecto profesional, Cabot relató al mismo medio cómo el escándalo la colocó en el centro de una intensa crítica en redes. También confesó que el episodio afectó profundamente su vida familiar, indicando que allegados le expresaron vergüenza e incluso enojo por lo ocurrido.

¿Cuál fue el escándalo en el concierto de Coldplay?

El escándalo de Kristin Cabot y Andy Byron ocurrió durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Durante un segmento donde Chris Martin interactuaba con el público a través de la “kiss cam” o ‘jumbotron’, la cámara captó a Kristin Cabot abrazada cariñosamente por Andy Byron (CEO de la misma compañía).

Al darse cuenta de que estaban en la pantalla gigante, ella cubrió su rostro y él se agachó para esconderse. Chris Martin comentó en vivo: “Either they’re having an affair, or they’re just very shy” (“O están teniendo un ‘affair’, o son muy tímidos”).

Un video grabado por una espectadora se viralizó rápidamente en TikTok y otras redes, acumulando millones de vistas. Internautas identificaron rápidamente a la pareja como ejecutivos de Astronomer, y se especuló sobre una posible infidelidad porque ambos estaban casados en ese momento.

El video provocó un escándalo masivo. Astronomer inició una investigación interna, colocó a Byron en licencia y luego anunció su renuncia. Cabot también renunció días después, aunque la compañía inicialmente le ofreció regresar tras la investigación; ella decidió no hacerlo, argumentando que sería imposible mantener credibilidad como jefa de RRHH.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.