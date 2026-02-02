Ese es el punto de partida del nuevo episodio de ¿Qué hubiera pasado si…?, el pódcast de historia alternativa de Pulzo narrado por el historiador Octavio Ferrer, una vez más viajando a otra línea del tiempo.

A lo largo del episodio, Octavio recorre una Venezuela transformada, donde la pregunta ya no es si las cosas funcionan, sino para quién.

En esta línea del tiempo, los hospitales ya no colapsan ni sufren apagones, están modernizados, equipados con tecnología de punta y administrados por grandes corporaciones médicas; sin embargo, la atención ya no es un derecho: es una membresía.

¿Qué pasa con la educación y la historia de Venezuela cuando esta a cargo de EE.UU.?

Las escuelas siguen abiertas, pero el recorrido de Octavio revela cambios sutiles y profundos. Los pasillos están rotulados en inglés, las materias se reorganizan y la historia se enseña desde otro punto de partida.

En esta Venezuela de historia alternativa, aprender inglés ya no es una ventaja, es una exigencia. Y mientras el idioma se fortalece, la memoria histórica local empieza a ocupar un lugar secundario.

¿Qué pasa con el petróleo de Venezuela estando EE.UU. a cargo?

Uno de los cambios más visibles ocurre en la costa, los puertos operan sin descanso, la extracción petrolera se reactiva, los buques entran y salen, y el empleo regresa. Hay trabajo. Pero también hay contratos temporales, turnos largos y una industria que no se detiene.

Pero además, la cultura también encuentra su formato. En esta línea del tiempo, llegan los parques temáticos. Con horarios, entradas, recorridos y personajes. No son copias exactas de los parques estadounidenses, pero sí adaptaciones locales.

¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro?

La captura de Nicolás Maduro ocurrió en una operación militar estadounidense a gran escala en la madrugada del 3 de enero de 2026. Según informes oficiales, fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos, con apoyo de inteligencia sobre el terreno, irrumpieron en Caracas y detuvieron a Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su residencia en el complejo militar de Fuerte Tiuna.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la pareja había sido capturada y trasladada fuera del país. Maduro fue sacado de Venezuela y llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Horas después, tanto Maduro como Flores comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, donde negaron los cargos.

¿Qué tan lejos está Venezuela de Estados Unidos?

Aunque muchas veces se perciben como países lejanos, Venezuela y Estados Unidos no están tan distantes geográficamente. En línea recta, la separación entre ambos territorios es de menos de 2.000 kilómetros en su punto más cercano, entre el norte de Venezuela y el sur de Estados Unidos, a través del Caribe.

En términos prácticos, un vuelo desde Caracas hasta ciudades como Miami o Nueva York puede tomar entre 4 y 5 horas. Esa cercanía ha sido clave en la relación histórica, comercial y política entre ambos países, especialmente en temas como energía y migración.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

