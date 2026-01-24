Una grabación filtrada revela que Estados Unidos habría hecho creer a la cúpula del chavismo que Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido asesinados durante el operativo militar ejecutado en Caracas. Así lo afirmó la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una reunión privada con figuras afines al régimen, según una investigación publicada por The Guardian.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Delcy Rodríguez asegura que EE. UU. le dio ultimátum de muerte el día que capturaron a Maduro)

De acuerdo con el medio británico, el audio corresponde a un encuentro adelantado siete días después del ataque estadounidense que derivó en la captura de Maduro. En la grabación, Rodríguez asegura que funcionarios de Washington les dieron apenas 15 minutos para aceptar sus exigencias o enfrentar la muerte.

“Nos dijeron que habían sido asesinados, no que estaban secuestrados”, afirmó Rodríguez en el audio difundido, al referirse tanto a Maduro como a su esposa, Cilia Flores. Según su relato, ella, su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello respondieron que estaban dispuestos a “correr la misma suerte”.

Lee También

The Guardian detalla que la conversación fue reproducida en altavoz durante una reunión encabezada por el entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ante un grupo de influenciadores cercanos al oficialismo. En el registro, Rodríguez admite que asumió el poder bajo un escenario de “amenazas y chantaje constantes” y reconoce que su prioridad fue “preservar el poder político”.

Aquí el momento en el que Delcy Rodríguez le confiesa a su gente que “EEUU nos dió a Jorge, Diosdado y a mí, 15 minutos para responder si cooperaríamos (tras capturar a Maduro) o nos matarían”. Después dice que su único objetivo es preservar el poder. pic.twitter.com/LaE2ySxGOk — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 23, 2026

Los temores de Caracas luego de la captura de Maduro

El medio británico explica que la grabación ofrece una mirada inusual al funcionamiento interno del chavismo tras la salida forzada de Maduro, así como a los temores del círculo gobernante de ser señalados como traidores por mantener contactos con Estados Unidos antes y después del operativo militar.

Rodríguez sostuvo en el audio que el régimen se fijó tres objetivos centrales: preservar la paz, rescatar a sus “rehenes” y conservar el control político. Todo esto mientras, hacia el exterior, el discurso oficial mantenía una retórica confrontacional frente a Washington.

Según The Guardian, ni el gobierno venezolano ni el estadounidense respondieron a las solicitudes de comentario sobre la autenticidad del material. Sin embargo, días después de la filtración, Freddy Ñáñez fue removido del Ministerio de Comunicación en una reorganización del gabinete.

La historiadora y analista política Margarita López Maya, citada por el medio, advirtió que no es posible confirmar si la amenaza de muerte fue real o parte de una narrativa interna para sostener la cohesión del chavismo. A su juicio, la salida de Maduro solo pudo haberse producido con algún nivel de complicidad interna.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.