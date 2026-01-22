Las autoridades venezolanas excarcelaron a Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, en medio del proceso de liberaciones anunciado por el gobierno de Delcy Rodríguez y bajo presión de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez reorganiza la cúpula militar de Venezuela luego de la caída de Maduro

La información fue confirmada por la familia durante la madrugada del jueves. Tudares había sido detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos y posteriormente condenado a 30 años de prisión por cargos de terrorismo.

Su liberación se produce dentro del lento esquema de excarcelaciones impulsado por la administración de Delcy Rodríguez, quien asumió el gobierno luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense adelantado en Caracas el 3 de enero.

Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada. Ha sido una lucha estoica y muy dura… pic.twitter.com/WfJ1PWvsY5 — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) January 22, 2026

Hija de Edmundo González confirma la liberación de su esposo

A través de un mensaje público, Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia y esposa de Tudares, confirmó el regreso de su esposo a casa. “Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada”, escribió.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año”, añadió en su declaración.

La familia Tudares permaneció en Venezuela después de que González Urrutia se exiliara en España, luego de la proclamación de la reelección de Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. En su momento, el dirigente opositor calificó la condena contra su yerno como una “represalia”, en el marco de su denuncia sobre el carácter fraudulento de esas elecciones.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.