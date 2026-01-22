La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, avanzó en una reorganización de la Fuerza Armada Nacional al nombrar a 12 oficiales superiores en mandos regionales, una decisión que se conoce pocos días después de la caída de Nicolás Maduro y que ha despertado lecturas políticas dentro y fuera del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro recuerda apoyo energético a Ecuador y anuncia “reciprocidad” ante aranceles de Noboa)

Los movimientos se producen luego de que Rodríguez ya hubiera designado a un exjefe del Sebin como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo que refuerza la idea de un reacomodo interno de los aparatos de seguridad.

Un documento con copia de los nombramientos, firmado por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, comenzó a circular en medios locales, aunque el gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente su autenticidad.

Lee También

Respaldo militar en Venezuela

Pese a la falta de confirmación formal, el jefe del Comando Estratégico Operacional, general Domingo Hernández Lares, felicitó públicamente a los oficiales designados a través de su cuenta de Telegram. Los nuevos mandos asumirían 12 de las 28 Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) distribuidas en distintos estados del país.

En sus mensajes, Hernández Lares destacó las cualidades de los oficiales nombrados, subrayando su liderazgo, valores y compromiso con la institución. En el caso del nuevo comandante de la ZODI del estado Táchira, fronterizo con Colombia, lo describió como un “soldado de honor” con “espíritu inquebrantable”.

¿Órdenes desde Washington para Delcy Rodríguez?

En medio de este remezón militar, toma fuerza una lectura política adicional: hace poco, Delcy Rodríguez sostuvo contactos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hecho que no ha pasado desapercibido en círculos diplomáticos y de análisis.

Por ahora, no se descarta que esta reorganización de mandos tenga como trasfondo una señal hacia Washington, en un intento por mostrar control institucional, disciplina militar y disposición a una nueva etapa tras la salida de Maduro del poder. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que los cambios hayan sido impulsados desde Estados Unidos.

Vladimir Padrino sigue en la cúpula militar

Mientras se consolidan los nuevos nombramientos regionales, Padrino López continúa como ministro de Defensa y Hernández Lares se mantiene al frente del Comando Estratégico Operacional, preservando la continuidad en la cúpula militar.

La reestructuración ocurre en un momento clave para Venezuela y abre interrogantes sobre el rumbo político y militar del país, así como sobre el peso que podrían tener los recientes contactos internacionales en las decisiones internas del nuevo poder encargado.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.