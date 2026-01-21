El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez ha sido “muy bueno” tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de una colaboración con Washington para explotar su petróleo.

“Los líderes del país han sido muy buenos (…), muy, muy listos”, dijo Trump en el Foro de Davos. “Una vez que terminó el ataque” del 3 de enero, en el que Maduro fue capturado bajo acusaciones de narcotráfico, “dijeron: ‘Vamos a hacer un trato””, relató el mandatario republicano.

“Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, añadió.

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y por lo tanto complejo y costoso de extraer.

Trump afirmó que a Venezuela le irá “fantásticamente bien” y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington.

“Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo”, dijo Trump, y agradeció “la gran cooperación”.

Ahora, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que Delcy Rodríguez, actual jefa interina de Venezuela, realizará una visita a Washington tras la detención y salida del poder de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses. Aunque aún no se han revelado los detalles de la agenda ni el calendario oficial, el anuncio ocurre poco después de que el presidente Donald Trump se reuniera con María Corina Machado.

Pese a su estatus de Nobel de la Paz, la líder opositora ha sido apartada temporalmente del proceso de transición por la administración Trump, bajo el argumento de que carece del respaldo necesario.

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano. El martes, Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

“Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares” previstos, aseguró.

Los ingresos “irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo [de los venezolanos] de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

El discurso de Trump en Davos reafirma su respaldo al ejecutivo interino dirigido por Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta su captura. Para mantener sus opciones en el nuevo contexto político, María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, entregó la medalla del galardón a Trump, que aseguró que le “encantaría” involucrarla “de alguna manera” en la transición en Venezuela.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.