El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este miércoles en Davos “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia y aseguró que no usará la fuerza para ampararse de este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo”, afirmó en el Foro Económico Mundial, la reunión anual de la élite económica y política mundial.

“Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia”, aseguró, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta, y prometió “no usar la fuerza” para tomar la isla del Ártico.

En su discurso también se refirió a Venezuela y dijo que sus dirigentes se han mostrado “muy, muy listos” al negociar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y que será juzgado en Nueva York.

“Los líderes del país han sido muy buenos (…), muy, muy listos”, afirmó. “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, añadió el republicano.

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el martes plantar cara a los “matones” y la UE anunció una respuesta “firme”.

La presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, reiteró este miércoles que el continente debe romper con su “tradicional prudencia” ante un mundo dominado por “la fuerza bruta”.

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no escatima elogios a Trump, recomendó una “diplomacia ponderada” como “la única forma de lidiar” con “las tensiones” en torno al futuro de Groenlandia.

Un ejecutivo de Meta opinó por su lado que sería “autodestructivo” que la Unión Europea golpee las empresas tecnológicas estadounidenses, en represalia a la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

– “Subordinar a Europa” –

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

El mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania.

Trump desestimó por otro lado las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como “bazuca comercial” contra Estados Unidos.

“Cualquier cosa que hagan con nosotros (…), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará”, dijo en una entrevista con News Nation.

Macron, con gafas oscuras por una lesión en sus ojos, advirtió el martes en Davos contra los intentos de Estados Unidos de “subordinar a Europa” y calificó como “inaceptable” la amenaza de nuevos aranceles.

Francia solicitó además este miércoles “un ejercicio de la OTAN” en Groenlandia y dijo que “está dispuesta a contribuir a él”, según informó la presidencia.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al advertir en el foro que “Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca”.

Ottawa ha buscado reducir su dependencia de Washington desde que Trump pidió que se convierta en “el estado 51” de Estados Unidos.

– “El fin de la OTAN” –

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió el martes a sus 57.000 habitantes que aunque sea poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo a la AFP en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado “significaría el fin de la OTAN”.

En medio de las tensiones con Europa, se espera que Trump anuncie el jueves su “Consejo de Paz”, un organismo para resolver conflictos internacionales con una membresía permanente por mil millones de dólares.

La junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero el borrador de su estatuto consultado por AFP no menciona el territorio palestino y se plantea como un mecanismo global, potencialmente rival de la ONU.

