Donald Trump provocó un fuerte impacto diplomático al pronunciarse recientemente sobre el destino político de María Corina Machado y la situación institucional en Venezuela.

En declaraciones que han dado la vuelta al mundo, el mandatario estadounidense rompió el silencio para expresar su respaldo a la líder opositora, a quien calificó como una figura fundamental en la lucha por la recuperación democrática del país caribeño.

“Una mujer increíblemente amable también hizo algo increíble, como saben, hace unos días. Estamos hablando con ella y quizá podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo, María [Corina Machado], quizá podamos hacerlo”, declaró Donald Trump desde la Casa Blanca, replicado por revista Semana.

Trump enfatizó que el futuro de Machado no debe ser decidido por inhabilitaciones judiciales bajo el control del Palacio de Miraflores, sino por la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada en las urnas de manera transparente y verificable.

Durante su intervención, el jefe de Estado norteamericano subrayó que la administración que lidera desde la Casa Blanca mantiene una vigilancia constante sobre las garantías de seguridad personal para Machado, advirtiendo que cualquier intento de violentar su integridad tendría consecuencias severas.

Para el presidente republicano, la líder de Vente Venezuela representa la esperanza de millones de ciudadanos que buscan un cambio de modelo económico y social.

En este sentido, Trump sugirió que su estrategia exterior priorizará el apoyo a actores que demuestren una capacidad real de movilización y resistencia frente al régimen actual, alejándose de las políticas de diálogos prolongados que, a su juicio, no han entregado resultados concretos en el pasado reciente.

Un aspecto relevante de su mensaje fue la vinculación entre la estabilidad de Venezuela y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Trump afirmó que el futuro de María Corina Machado está ligado a una transición necesaria que permita detener el flujo migratorio irregular y combatir la influencia de potencias extranjeras adversas en la región.

El mandatario fue directo al señalar que los Estados Unidos no reconocerán procesos electorales que excluyan arbitrariamente a los candidatos más populares de la oposición.

Esta postura marca un endurecimiento en la retórica de Washington, enviando una señal clara a la comunidad internacional sobre la hoja de ruta que espera ver en los próximos meses para validar un levantamiento de sanciones económicas.

Estas declaraciones, analizadas por expertos en geopolítica, sugieren que Trump ve en Machado una aliada estratégica para restaurar la industria petrolera y estabilizar el mercado energético regional.

Al posicionar el nombre de la dirigente en su agenda de máxima prioridad, el presidente estadounidense busca presionar por un acuerdo que permita elecciones libres donde Machado pueda participar sin restricciones legales.

Este es un cambio a declaraciones hechas semanas atrás, luego de la captura de Nicolás Maduro el 2 de enero de 2026 en Venezuela.

¿Qué dijo Donald Trump sobre María Corina Machado tras captura de Maduro?

Después de la operación que llevó a la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente a la líder opositora venezolana María Corina Machado en varias ocasiones.

Trump comentó que, aunque Machado ha sido una figura destacada en la oposición al régimen de Maduro, no cree que sea una candidata viable para liderar Venezuela en este momento.

Según declaraciones citadas en ese momento, Trump dijo que “sería muy difícil” para Machado gobernar, argumentando que no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios dentro de su país y describiéndola como “una mujer muy amable”, pero sin el respaldo popular suficiente para asumir el liderazgo luego de la caída de Maduro.

En ese contexto inicial, muchos esperaban que el gobierno de Trump respaldara plenamente a Machado como la principal figura opositora para conducir la transición política.

Sin embargo, Trump expresó dudas sobre su capacidad para unificar o liderar políticamente a Venezuela, incluso después de que Machado apoyara la intervención estadounidense y agradeciera públicamente a Trump por las acciones que llevaron a la detención de Maduro.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.