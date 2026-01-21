Francia volvió a mover el tablero geopolítico en el Ártico. Este miércoles, la presidencia francesa confirmó que el país propuso la organización de un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia y que está dispuesto a participar activamente en él, en un contexto marcado por las reiteradas pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre ese territorio autónomo danés.

La iniciativa surge mientras crecen las fricciones diplomáticas por la postura de Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha insistido en que su país “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional, argumentando el riesgo de que Rusia y China amplíen su influencia en la región.

La apuesta francesa para involucrar a Washington

De acuerdo con el Elíseo, un ejercicio bajo el paraguas formal de la OTAN permitiría integrar directamente a Estados Unidos y enviar una señal clara sobre el compromiso europeo con la seguridad en el Ártico. “Francia solicita un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir a él”, señaló la presidencia francesa en un comunicado oficial.

La propuesta se conoce días después de que Francia, Alemania y Reino Unido enviaran un pequeño contingente de soldados a Groenlandia para una misión de reconocimiento, con miras a un ejercicio organizado por Dinamarca junto a aliados, aunque fuera del marco formal de la OTAN y sin participación estadounidense.

Trump amenaza a varios países de Europa con aranceles

Ese despliegue europeo provocó una dura reacción de Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles de hasta el 25 % a ocho países europeos que se oponen a sus planes sobre Groenlandia. El presidente estadounidense ha endurecido su discurso en torno a la isla, rica en minerales y tierras raras, consideradas estratégicas.

Consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para anexar Groenlandia a Estados Unidos, Trump fue ambiguo pero desafiante: “Se darán cuenta”.

No obstante, aseguró que confía en un desenlace favorable. “Creo que encontraremos una solución con la que la OTAN estará muy satisfecha y nosotros también”, afirmó durante una extensa rueda de prensa, al cumplirse el primer año de su segundo mandato.

