El avión presidencial de Estados Unidos, Air Force One, en el que viajaba el presidente Donald Trump, tuvo que regresar de manera preventiva a una base aérea la noche del martes, poco después de despegar con destino a Suiza, debido a un problema eléctrico menor, según confirmó la Casa Blanca.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Donald Trump destapó sus cartas sobre futuro de María Corina Machado en Venezuela: “Me encantaría”)

La aeronave volvió a la Base Conjunta Andrews como medida de precaución y aterrizó poco después de las 11:00 de la noche (hora local), informó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. Periodistas que acompañaban al mandatario señalaron que, tras el despegue, las luces de la cabina se apagaron brevemente, lo que activó los protocolos de seguridad.

Pese al incidente, desde la Casa Blanca se indicó que Trump y su comitiva cambiarán de avión y continuarán el viaje hacia Davos, donde el presidente estadounidense tenía previsto participar en el Foro Económico Mundial. En ese escenario, se esperaba que sostuviera encuentros con líderes europeos, en medio de las tensiones provocadas por su insistencia en apropiarse de Groenlandia.

Qué pasa con los aviones presidenciales de Estados Unidos

El episodio vuelve a poner el foco sobre el estado del Air Force One, uno de los símbolos más reconocibles del poder presidencial estadounidense. Las actuales aeronaves, dos Boeing 747-200B, están en servicio desde 1990, cuando fueron incorporadas durante el gobierno de George H. W. Bush.

Trump ha manifestado en repetidas ocasiones su inconformidad con estos aviones. El año pasado aseguró que su administración estaba evaluando alternativas a Boeing, tras los retrasos en la entrega de los nuevos 747-8 que estaban destinados a renovar la flota presidencial.

La polémica se intensificó en mayo, cuando el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aceptó un Boeing 747 ofrecido por el emirato de Catar para su eventual uso como avión presidencial. La aeronave, valorada en cientos de millones de dólares, desató fuertes cuestionamientos constitucionales, éticos y de seguridad, al tratarse de un equipo donado por una potencia extranjera para una de las funciones más sensibles del Estado estadounidense.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.