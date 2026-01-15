La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando la posibilidad de recurrir a contratistas militares privados para proteger activos petroleros y energéticos en Venezuela, en lugar de desplegar tropas estadounidenses, según una investigación de CNN.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Machado confirmó que entregó su medalla del Premio Nobel a Trump)

La iniciativa se plantea en el marco de los esfuerzos del gobierno estadounidense por dar garantías de seguridad a las empresas petroleras que evalúan volver a operar en el país después de la captura de Nicolás Maduro.

Plan y desafíos para reactivar la industria en Venezuela

Funcionarios citados por CNN sostienen que, aunque Trump no descarta del todo una presencia militar estadounidense en Venezuela, el mandatario se mostraría renuente a mantener tropas del Pentágono en el país por períodos prolongados.

Lee También

La propuesta de utilizar empresas privadas busca, además, convencer a las grandes petroleras de que podrán operar con seguridad durante años en un entorno marcado por riesgos y un vacío de poder tras el derrocamiento de Maduro.

Contratistas con experiencia y vigilancia en la región

Varias compañías de seguridad privada ya estarían compitiendo para participar en la eventual misión, según las fuentes consultadas por CNN. Entre las firmas bien posicionadas figura la Grey Bull Rescue, integrada por veteranos de fuerzas especiales que, según se reporta, ayudó a la líder opositora María Corina Machado a salir de Venezuela de forma encubierta el año pasado.

Bryan Stern, fundador de Grey Bull, confirmó que el tema está sobre la mesa y que la organización ha operado en la región durante varios meses. “La inversión extranjera regresa y trae consigo equipos de seguridad para mantenerlos a salvo. En Venezuela será parecido”, afirmó Stern.

Una fuente también sugirió que Erik Prince, exfundador de la controvertida empresa Blackwater y aliado de Trump, podría tener participación en los planes.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.