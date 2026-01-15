El presidente Donald Trump recibió este jueves de forma privada a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que pugna por mantener línea directa con la Casa Blanca ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

Sigue a PULZO en Discover

Machado llegó al recinto de la Casa Blanca poco antes del mediodía. Vestida con traje chaqueta blanco, se bajó de un auto, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado.

La nobel de la paz no utilizó la entrada tradicional para dignatarios en el ala oeste de la Casa Blanca. La administración Trump mantuvo un tono discreto ante esta reunión, después de que Trump hubiera dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, y aún más la idea de “compartir” de alguna manera el premio Nobel de la Paz, que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible. Trump provocó un sismo dentro y fuera de Venezuela al lanzar un ataque para detener y trasladar a Estados Unidos al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y a su esposa, acusados de narcotráfico.

Lee También

La operación fue recibida en un primer momento con euforia por la oposición. Pero Trump enseguida echó un balde de agua fría al declarar que Machado era una “persona muy amable” pero que no la veía como líder del país.

Con la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, mantuvo en cambio el miércoles una “larga” conversación telefónica, sobre petróleo, minerales, comercio o seguridad, reveló el presidente. Rodríguez es una líder “formidable”, aseguró Trump.

Ya llegó!! @MariaCorinaYA acompañada de @MagalliMeda a la Casa Blanca.

Entrará sola a ver a Trump, y no habrá declaraciones.

Pero, quizás salude a la prensa al salir. Fotos AP pic.twitter.com/h4vPOV7bzd — Carla Angola TV (@carlaangola) January 15, 2026

Lee También

La presidenta interina venezolana por su parte explicó que la conversación fue “productiva y cortés”, en “un marco de respeto mutuo”. Estados Unidos está rápidamente tejiendo una relación particular con Caracas, un régimen al que de forma oficial sigue considerando “narcoterrorista”, lo cual no impide los negocios. Este jueves un responsable bajo anonimato confirmó una primera venta de crudo venezolano decomisado, por un valor de 500 millones de dólares.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.