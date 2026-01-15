La líder opositora María Corina Machado terminó su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien, se tenía previsto, abordaría la situación actual de Venezuela, teniendo en cuenta la pasada captura de Nicolás Maduro.

Al término del encuentro, la también Nobel de Paz dio unas breves declaraciones a medios de comunicación a las afueras de la Casa Blanca. “Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dijo Machado.

Sin más detalles, las palabras de la líder opositora emocionaron a algunos ciudadanos venezolanos que la acompañaban y dejan abierta la expectativa sobre cuáles fueron los puntos tratados en la reunión. Por ahora, se espera que el mandatario estadounidense se pronuncie al respecto.

Luego de la reunión, que fue a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, se espera que Machado adelante una reunión con senadores para las 3:00 de la tarde.

#AHORA | María Corina Machado tras salir del almuerzo con Donald Trump: “Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”. pic.twitter.com/PolttxrOIq — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 15, 2026

Este será el primer encuentro entre las partes y tendrá lugar a menos de dos semanas de la operación del 3 de enero, cuando Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro durante un ataque en territorio venezolano. En esa acción fueron detenidos el exdirigente chavista y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Cabe mencionar que hasta el momento Donald Trump ha dejado por fuera a María Corina Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición política, en el que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada con el respaldo de Washington.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.