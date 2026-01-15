María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, confirmó que entregó la medalla del galardón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión en la Casa Blanca. Machado hizo el anuncio a su salida del encuentro con senadores estadounidenses, donde explicó que el acto tenía un fuerte componente simbólico y de reconocimiento al papel que atribuye a Washington en la lucha por la libertad en Venezuela.

Según Machado, el gesto fue pensado como un “símbolo de retribución” por el apoyo de Estados Unidos a la causa venezolana, comparándolo con momentos históricos de solidaridad entre naciones. “Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la imagen del presidente George Washington, y desde entonces Bolívar nunca la dejó. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entregan al presidente de Estados Unidos, en retribución, la medalla del Premio Nobel de Paz”, sostuvo Machado.

La líder opositora también señaló que durante el encuentro con Trump este expresó su compromiso con la libertad de los presos políticos y con la aspiración de libertad para todos los venezolanos, un tema que ha sido central en su discurso político. Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y la compleja transición política que enfrenta Venezuela.

Pese a la entrega de la medalla, el Instituto Nobel noruego ha aclarado que los galardones no pueden transferirse formalmente a otra persona, por lo que la acción de Machado se interpreta como un gesto personal y simbólico más que como una transferencia oficial del reconocimiento. El Comité Nobel enfatizó previamente que una vez otorgado, el premio permanece asociado al laureado y no puede ser compartido o cedido.

Durante la reunión en Washington, Machado también intercambió puntos de vista con senadores de ambos partidos sobre la situación en su país y sobre las acciones necesarias para apoyar el avance de la democracia y los derechos humanos. Tras la cita en la Casa Blanca, la opositora se dirigió al Capitolio para continuar con una serie de encuentros oficiales.

