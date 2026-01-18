El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó con imponer aranceles de hasta el 25 % a varios países europeos como parte de su estrategia para presionar la compra de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Según informó AFP, el anuncio se conoció este sábado, mientras miles de personas se manifestaban en Groenlandia y Dinamarca en rechazo a la intención del mandatario republicano de adquirir la isla, rica en minerales y estratégica por su ubicación en el Ártico.

Sigue a PULZO en Discover

La advertencia de Trump está dirigida principalmente a Dinamarca, pero también a otros países europeos, incluidos socios de la OTAN que se oponen a que Groenlandia pase a manos estadounidenses. De concretarse, la medida supondría una tensión sin precedentes dentro de la alianza atlántica, al tratarse de sanciones comerciales entre países aliados en materia de seguridad y defensa.

(Vea también: EE. UU. alertó riesgos en espacio aéreo de Latinoamérica, incluyó a Colombia y Aerocivil ya se pronunció)

Países de Europa a los que Trump puso aranceles

De acuerdo con el anuncio hecho por Trump en su red Truth Social, a partir del 1 de febrero Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos. Además, el presidente advirtió que desde el 1 de junio de 2026 ese gravamen aumentaría al 25 %, porcentaje que se mantendría vigente hasta que se alcance un acuerdo para la “compra completa y total” de Groenlandia.

Lee También

El mandatario estadounidense justificó la medida al asegurar que estos países “están jugando a un juego muy peligroso” y que han asumido un riesgo que, a su juicio, “no es sostenible ni tolerable”. No obstante, poco después se mostró abierto a negociar “inmediatamente” con Dinamarca y con cualquiera de los países afectados, en un intento por bajar el tono tras la reacción internacional.

Las respuestas desde Europa no se hicieron esperar. El gobierno danés expresó su “sorpresa”, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó las amenazas de “inaceptables” y aseguró que los europeos responderán de manera “unida y coordinada” para defender su soberanía. A su vez, líderes como el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el británico, Keir Starmer, rechazaron cualquier intimidación, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió sobre una “espiral peligrosa” que podría socavar las relaciones transatlánticas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.