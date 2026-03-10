Un incendio en un autobús ocurrido en Suiza dejó al menos seis personas muertas y varios heridos, según reportes de la prensa local y autoridades del país. El hecho se registró el martes en la localidad de Kerzers, en el cantón de Friburgo, lo que provocó una gran movilización de equipos de emergencia.

De acuerdo con la información inicial, el fuego se desató dentro de un autobús del servicio postal que cubría rutas regionales. Cuando los socorristas llegaron al lugar, el vehículo ya estaba envuelto en llamas, lo que dificultó las labores de rescate de los pasajeros.

Las autoridades del cantón de Friburgo señalaron que el incendio podría estar relacionado con un acto deliberado, aunque recalcaron que la investigación sigue abierta. Mientras se esclarecen los hechos, la zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los peritos y de los servicios de emergencia.

¿Qué dijo la Policía de Suiza sobre el incendio de bus que dejó seis muertos?

Según AFP, el incendio podría haber comenzado cuando un hombre se roció gasolina y luego se prendió fuego dentro del vehículo. Aunque esta versión circuló entre testigos y algunos reportes preliminares, las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del hecho.

“Dejó al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos graves. La policía considera por ahora el incendio como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado”, declaró a la citada agencia el sargento de la policía cantonal de Friburgo, Frederic Papaux.

El siniestro dejó además varios heridos, entre ellos tres personas que fueron trasladadas a hospitales con lesiones graves. Equipos médicos y helicópteros participaron en el operativo de evacuación mientras se atendía a las víctimas en el lugar.

🇨🇭 | ÚLTIMA HORA: Varias víctimas mortales después de que un hombre se prendiera fuego dentro de un autobús en Kerzers, Suiza, según medios locales. pic.twitter.com/e6yf3DA3i1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 10, 2026

