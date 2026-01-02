La madrugada del primero de enero de 2026, apenas hora y media después de dar la bienvenida al nuevo año, una tragedia conmocionó a Suiza y al mundo entero en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, ubicada en el cantón de Valais, en los Alpes suizos.

Un devastador incendio arrasó el popular bar y local nocturno Le Constellation, un establecimiento con capacidad para unas 300 personas en su interior más una terraza, muy concurrido por jóvenes —muchos de ellos adolescentes y veinteañeros— que celebraban la Nochevieja.

Según el último balance oficial, el siniestro dejó alrededor de 40 personas fallecidas y 119 heridos, de los cuales entre 80 y 100 se encuentran en estado crítico con quemaduras graves de tercer grado, daños pulmonares por inhalación de humo y riesgo de complicaciones como septicemia en las próximas horas o días.

La principal hipótesis que manejan la fiscalía y la policía cantonal apunta a que el fuego se originó por bengalas o velas pirotécnicas (sparklers) colocadas en botellas de champán, una práctica habitual en este tipo de locales durante celebraciones. Es más, recientemente salió a la luz un video que muestra cómo se prendieron las llamas, pero sorprende la actitud de los jóvenes, ya que antes de apagar el fuego o incluso correr por sus vidas, prefirieron quedarse grabando. Este fue el momento en el que todo comenzó:

🚨🇨🇭 DESASTRE EN SUIZA | Video del momento del inicio del fuego dentro del bar en Crans-Montana.pic.twitter.com/RmpRWZNhs5 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 1, 2026

🚨🇨🇭 | Un nuevo video muestra cómo las llamas se propagaron dentro de un bar en un exclusivo centro de ski en Suiza, mientras muchos de los presentes no alcanzaron a reaccionar. Al menos 40 personas perdieron la vida. pic.twitter.com/nen3zu96sJ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 2, 2026

Testigos y videos preliminares sugieren que estas luces, sostenidas demasiado cerca del techo de madera, habrían provocado que las llamas se propagaran con extrema rapidez, causando un fenómeno conocido como ‘flashover’ o ‘embrasement généralisé’ (combustión súbita generalizada), en el que todo el local se incendió casi al instante, seguido de explosiones y un pánico masivo.

Muchos jóvenes quedaron atrapados en el sótano —donde se ubicaba la pista de baile— debido a las estrechas escaleras y salidas de emergencia, mientras el humo espeso y las llamas impedían la evacuación. Sobrevivientes describieron escenas dantescas: personas ardiendo en ropa, gritos desesperados, cristales rotos para escapar y cuerpos calcinados.

Las autoridades suizas, encabezadas por el presidente Guy Parmelin (quien asumió el cargo justamente el primero de enero), calificaron el suceso como “una de las peores tragedias” en la historia reciente del país. El gobierno decretó cinco días de luto nacional y activó el plan de catástrofes.

Los heridos, muchos de ellos extranjeros (italianos, franceses, serbios y otros), han sido trasladados en helicóptero y avión a hospitales de Sion, Lausana, Ginebra, Zúrich e incluso a centros en Francia, Italia, Alemania y Polonia, ya que los servicios médicos locales se vieron desbordados.

La investigación, a cargo de la fiscal general Béatrice Pilloud, avanza analizando videos, testimonios y teléfonos recuperados en el lugar. Se busca determinar si el local cumplía con todas las normas de seguridad y si hubo negligencia. La identificación de las víctimas avanza lentamente por la gravedad de las quemaduras, y en muchos casos será necesaria la prueba de ADN; ya se confirmó al menos un joven golfista italiano de 16 años entre los fallecidos.

Crans-Montana, un destino internacional de esquí y golf frecuentado por turistas adinerados, permanece en shock. Cientos de personas han dejado flores, velas y osos de peluche frente al local calcinado en un improvisado homenaje. Líderes europeos, como Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron, han expresado solidaridad y ofrecido ayuda.

La tragedia recuerda que incluso en lugares de celebración y lujo, un descuido con elementos pirotécnicos puede convertirse en una catástrofe irreparable. Las autoridades piden paciencia a las familias mientras continúa la dolorosa tarea de identificar a las víctimas y esclarecer las causas exactas.

