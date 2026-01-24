Una grabación filtrada reveló tensiones internas y decisiones bajo presión en el chavismo tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. En el audio, difundido y reportado por The Guardian, se escucha a la entonces presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmar que ella y otros altos funcionarios recibieron un ultimátum de Washington tras la captura de Nicolás Maduro: tenían 15 minutos para aceptar las exigencias estadounidenses o enfrentar la muerte.

El material corresponde a una reunión de casi dos horas adelantada siete días después del operativo militar. Según el reporte, la grabación ofrece una mirada inusual al funcionamiento interno del régimen y a los esfuerzos por controlar la narrativa luego de la salida forzada de Maduro, figura central del poder chavista.

En el audio, Rodríguez sostiene que las amenazas comenzaron “desde el primer minuto” de la captura y asegura que, en un primer momento, se les informó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido asesinados.

“Nos iban a matar […] Frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados , nosotros dijimos ‘estamos listos a correr la misma suerte’”, dijo Delcy Rodríguez.

Frente a ese escenario, afirma que ella, su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello manifestaron estar dispuestos a “correr la misma suerte”. Sin embargo, admite que su decisión posterior estuvo guiada por la necesidad de “preservar el poder político”, además de mantener la paz y recuperar a los detenidos.

The Guardian señala que la reunión fue encabezada por el entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien pidió respaldo interno a Rodríguez y solicitó frenar rumores y cuestionamientos sobre una eventual traición al chavismo. En ese contexto, Rodríguez hizo un llamado explícito a la unidad, reconociendo el costo personal de asumir responsabilidades tras la caída de Maduro.

En cónclave entre Caracas y Washington

El reporte también recoge que, pese al discurso público de confrontación, el régimen avanzó en conversaciones con Estados Unidos. Días después de la filtración, Rodríguez reiteró su disposición al diálogo diplomático, mientras desde Washington se confirmó su eventual visita a la capital estadounidense.

Analistas citados por The Guardian advierten que la narrativa de amenazas podría responder a una estrategia para cohesionar a la base chavista, en medio de sospechas de complicidad interna en la salida de Maduro.

La historiadora Margarita López Maya sostuvo que el trasfondo de las negociaciones apunta a ganar tiempo y asegurar la supervivencia política del régimen, incluso bajo un esquema de obediencia a Estados Unidos y control autoritario interno.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.