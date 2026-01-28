En una reciente intervención en el programa ‘Mañanas Blu’, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que “todo está funcionando como antes” en el país, tras la captura de Nicolás Maduro. Esta es su primera declaración pública luego del incidente que ha desatado diversas reacciones a nivel internacional y trae a la luz el debate sobre el futuro de aquellos detenidos por razones políticas.

En el marco de la compleja situación política que vive Venezuela, el fiscal rompió el silencio y aseguró en la emisora Blu Radio que “la normalidad” en el país persiste. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre las acciones que ha tomado el régimen en los últimos días en relación con la detención de Maduro.

Este es un panorama difícil de entender si consideramos las diversas manifestaciones, altercados y tensiones políticas que han surgido después de la captura. En este contexto, la declaración de Saab parece no corresponder a la realidad que viven millones de venezolanos.

A su vez, la entrevista propició cuestionamientos acerca del futuro de los presos políticos en Venezuela, considerando que la coyuntura aumenta la incertidumbre sobre lo que sucederá con ellos. Saab no aportó información al respecto, produciendo aún más dudas sobre la situación actual del país sudamericano.

“No podemos garantizar seguridad hacia el futuro, pero insistimos en nuestros deseos de construir un país en paz y continuidad” fueron las palabras del Fiscal, refiriéndose a las promesas de cambio y mejoras para la nación, en medio de las incertidumbres causadas por la captura de Maduro. Aunque sus palabras retumban con la esperanza de un futuro mejor, persiste la notoria la falta de detalles concretos que aporten mayor certidumbre a los venezolanos y al mundo.

Sin embargo, la pregunta que corchó al fiscal fue la que Néstor Morales le hizo sobre cómo está preparando Venezuela la defensa de Nicolás Maduro y si creen, como dice el presidente Petro, que debe ser juzgado en su país y no en EE. UU.

“No puedo dar información, ya te dije que al margen de la ley no hay elementos de prueba. Para la defensa de Maduro y de su esposa ellos merecen una libertad sin condiciones, inmediata, son inocentes y llegar a hacer algo como esto, hay un dicho que es el karma negativo y usted cosechará lo que siembra, y eso recaerá a quienes hicieron un acción como esta. Esto ha tenido un rechazo global”, señaló.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.