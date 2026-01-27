A pocos días del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington, el presidente colombiano lanzó un discurso que elevó el tono de la relación bilateral. En un acto público en el centro de Bogotá, el mandatario se refirió de manera directa a Estados Unidos y al mandatario venezolano Nicolás Maduro, en un mensaje que no pasó desapercibido en el escenario internacional.

Durante su intervención, Petro estableció una comparación que causó polémica al señalar que Trump y Maduro “se parecen”. “Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres, bombardear a Caracas, la patria de Bolívar; eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen, porque creen en el petróleo; como Uribe, son iguales”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente también se refirió a una eventual captura de Nicolás Maduro y cuestionó que esta se dé fuera de su país. “Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense; ¿y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea, aunque nosotros también venimos de Europa; la cultura europea también es nuestra”, sostuvo Petro.

En su discurso, el mandatario insistió en que una intervención militar en Venezuela tendría consecuencias históricas para la región. “¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás”, expresó el presidente.

Finalmente, el primer mandatario evocó un episodio simbólico de la historia latinoamericana para reforzar su mensaje. “Y al paso de los tiempos y los tiempos, no se olvidará que la primera ciudad latinoamericana bombardeada en la historia fue la ciudad de Bolívar, que era un libertador, que amaba a Washington, y por eso murió él, muerto por la sed, porque no le dieron agua, en una hacienda esclavista del señor Mier”, concluyó Petro.

El encuentro entre Petro y Trump se llevará a cabo el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, en medio de un clima de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.