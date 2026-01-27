La movidas del Gobierno de Gustavo Petro frente al sistema de salud en Colombia han llegado a oídos internacionales y le han traído comentarios bastante negativos. Recientemente, un artículo de la revista especializada en medicina, British Medical Journal, soltó varias críticas en las que lapidó la gestión del presidente colombiano.

La publicación, titulada “Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia”, se centra principalmente en el manejo que le ha dado la administración actual a las EPS del país. El artículo, que hace varios análisis y da opiniones del autor, evidencia una preocupación sobre las intervenciones estatales a las entidades promotoras de salud, a las cuales, incluso, Petro ha no ha descartado liquidar.

Uno de los aspectos más críticos que percibió se enfocó en la intervención, principalmente, de Nueva EPS y Sanitas, lo que ha causado disputas legales por afirmaciones de Petro, como cuando tachó de “criminal” al dueño de Keralty, propietaria de la segunda entidad mencionada.

Además, el autor lamentó que el mandatario insistiera en una reforma, pese a que, según afirmó, el sistema fuera considerado como un ejemplo. “Durante dos décadas, el sistema de salud colombiano ha sido un ejemplo para el resto de Latinoamérica… Pero nada de eso disuadió a Gustavo Petro en buscar una reforma radical”.

Sumado a ello, el British Medical Journal quedó disgustado por los afanes del Gobierno en aprobar la reforma a la salud, que se hundió por última vez en diciembre de 2025 y es poco probable que se apruebe antes de cerrar el mandato del presidente.

Ante las intervenciones a las EPS y cambios en los dispensarios de medicamentos, la revista puso en tela de juicio las largas filas de pacientes para recibir atenciones médicas o los retrasos en entregas de fármacos.

“Ahora hay cierres. Las salas de maternidad y las unidades neonatales están cerrando sus puertas. Los servicios de urgencias están desbordados y se están cancelando los programas de formación para médicos especialistas“, complementó el artículo.

