El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno. La propuesta ocurre tras un pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que permite a las EPS en cuestión hacer uso de los fondos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) actuales para saldar sus deudas previas.

Sigue a PULZO en Discover

La repercusión negativa sobre el sistema de salud fue singularmente criticada por Petro en el consejo de ministros llevado a cabo el 19 de enero de 2026. En sus palabras, esta extensión para el uso de la UPC generaría un desajuste total, puesto que se estaría recurriendo a los recursos para la atención presente de pacientes con el fin de cubrir obligaciones del pasado. “Se acaba de tirar todo el sistema”, declaró el mandatario.

Entre esas EPS se encuentran Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca EPS y Coosalud. El Gobierno intervino en esas instituciones debido a sus déficits financieros acumulativos, pero la intención principal eran equilibrar las deudas pendientes sin encontrarse con la necesidad de cesar los servicios brindados a los afiliados.

“La deuda va a aumentar, es lo que llamamos la deuda insostenible, pagar con deuda, la deuda pasada. Si la tasa de interés es más alta, pues cada vez sale más cara. Las EPS no las liquidamos nosotros para que pagaran la deuda pasada, porque la liquidación impide pagar las deudas, pues ministro con ese fallo no queda otro camino que liquidar las EPS, porque las mandaron a un barril sin fondo”, dijo el presidente.

Lee También

El concepto promovido por el Consejo de Estado se produjo a partir de una consulta hecha por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que se cuestionaba si el principio de anualidad presupuestal, el criterio que declara que los recursos deben gastarse en el período fiscal en el que se crean, se aplicaba a la UPC, y por ende, impediría que los fondos nuevos cubrieran deudas pasadas.

La decisión de afirmar que la anualidad no regía a la UPC se basó en tres factores principalmente: los recursos de la UPC no son parte del Presupuesto General de la Nación, los recursos son de naturaleza parafiscal y son recaudados por las EPS para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, por último, a pesar de ser transferidos a las EPS, no se convierten en las rentas de dichas entidades.

En palabras del tribunal: “Los recursos que recaudan las EPS, en nombre de la ADRES, y con los cuales se cubren el valor de las UPC, son recursos parafiscales y, por tanto, tienen naturaleza pública y una destinación específica”, como intentó explicar el mandatario.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.