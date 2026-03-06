El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Educación, expidió el Decreto 0227 del 5 de marzo de 2026 como respuesta a la emergencia climática que afecta a distintas regiones del país. La norma amplía de forma temporal las funciones del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para atender daños en sedes académicas causados por fuertes lluvias y otros fenómenos climáticos.

De acuerdo con la cartera, esta decisión permitirá beneficiar a cerca de 68.000 estudiantes de instituciones públicas de educación superior que necesitan espacios adecuados para continuar con sus procesos de formación. Las autoridades señalaron que varias sedes académicas han sufrido afectaciones en aulas, equipos, conectividad y otros espacios clave para el desarrollo de las actividades académicas.

Con esta medida, el FFIE queda habilitado para intervenir no solo instituciones de educación preescolar, básica y media, sino también infraestructura de universidades públicas que presenten daños por la emergencia climática; gracias a esta ampliación, se podrán apoyar a miles de estudiantes que hoy enfrentan dificultades para continuar con sus clases con normalidad.

La decisión se adopta dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno nacional para enfrentar los impactos de los fenómenos climáticos en varias zonas del país. Las lluvias han provocado afectaciones en distintas sedes educativas, con daños en salones, equipos tecnológicos y espacios necesarios para el desarrollo de las clases.

Frente a este panorama, el decreto permite activar acciones urgentes para recuperar la infraestructura afectada y asegurar que las actividades académicas continúen. La medida apunta a evitar que los estudiantes pierdan clases mientras se atienden los daños ocasionados por las condiciones climáticas.

Entre las acciones previstas está la identificación prioritaria de sedes educativas afectadas por las lluvias, la instalación de aulas temporales y la infraestructura modular para mantener las actividades académicas mientras se recuperan los espacios dañados.

El decreto también contempla la reposición de equipos, mobiliario y tecnología que hayan sufrido daños por las precipitaciones, además de la recuperación de condiciones básicas de conectividad. Estas medidas buscan que las instituciones puedan mantener sus procesos educativos sin mayores interrupciones.

Además, la norma permite la coordinación entre distintas entidades del Gobierno con el fin de movilizar recursos y atender la emergencia con mayor rapidez. De esta manera se busca apoyar a las comunidades educativas que enfrentan afectaciones por los fenómenos climáticos recientes.

Las intervenciones priorizarán regiones donde las lluvias han dejado mayores daños, entre ellas Antioquia, Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. En estos territorios se han registrado afectaciones en sedes educativas y en las condiciones necesarias para garantizar el acceso y la continuidad de la educación.

