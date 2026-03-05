Un video difundido en redes sociales mostró uno de los momentos más dolorosos para la familia de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega y Keyla Nicol Hernández Noriega, las adolescentes halladas sin vida en el municipio de Malambo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Pilas que te van a vender”: destapan pista sobre por qué asesinaron a hermanas en Barranquilla)

En las imágenes se observa a una de sus hermanas segundos antes de ser asesinada. Además, se escuchan varias voces y una de ellas le reclama al sujeto, que habría disparado y a quien las autoridades han identificado con el alias del ‘Mono’.

“¿Qué hiciste, Juan? ¿Qué hiciste? Deja la bulla, ‘Paye, Hey, hermano, mi mamá vive aquí y mi hermano. Me van a echar la culpa a mí. Esta es mi casa”, se escucha en la grabación según recogió La Kalle.

Lee También

El doble crimen de las adolescentes, de 14 y 17 años, provocó conmoción en el departamento del Atlántico. Las jóvenes habían sido reportadas como desaparecidas luego de salir de su casa durante las celebraciones del Carnaval de Barranquilla. Días después, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en una zona enmontada.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido. En medio del proceso judicial, dos jóvenes fueron capturados, entre ellos uno de 19 años, identificado como Juan David Taboada Oliveras, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades.

¿Hipótesis sobre asesinato de dos hermanas en Barranquilla?

Las autoridades analizan varias líneas de investigación sobre el doble homicidio ocurrido en Malambo, municipio del área metropolitana de Barranquilla. Según reportó El Tiempo, los investigadores trabajan con al menos tres hipótesis principales para esclarecer el caso.

Una de las versiones indica que las adolescentes habrían asistido a una reunión o fiesta durante las celebraciones del Carnaval de Barranquilla. En ese lugar, de acuerdo con información citada por el periódico, presuntamente habría integrantes o personas cercanas a la estructura criminal conocida como Los Costeños, y una discusión dentro del encuentro podría haber desencadenado los hechos violentos.

Otra hipótesis que revisan los investigadores se relaciona con un posible intento de extorsión contra la familia. Según explicó el medio, los familiares habrían recibido llamadas en las que exigían dinero a cambio de la supuesta liberación de las menores, incluso con mensajes que buscaban presionar el pago. No obstante, las autoridades analizan si esas comunicaciones se utilizaron para desviar la atención o ganar tiempo mientras se ocultaban los cuerpos.

Además, el diario indicó que las autoridades también revisan un posible vínculo indirecto con estructuras criminales que operan en el área metropolitana. De acuerdo con la publicación, los investigadores buscan determinar si existió alguna relación previa, señalamiento o contacto con integrantes de grupos delincuenciales, lo que podría ayudar a explicar el contexto en el que ocurrió el crimen.

Mientras avanza la investigación, los equipos judiciales continúan con la revisión de registros telefónicos, testimonios y cámaras de seguridad, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de las víctimas y establecer responsabilidades dentro del proceso.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: