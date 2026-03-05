El caso de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández, halladas sin vida en el municipio de Malambo, Atlántico, sigue revelando detalles inquietantes a medida que avanza la investigación de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Capturan a dos personas por presuntos vínculos con el asesinato de hermanas de 14 y 17 años)

Las adolescentes, de 14 y 17 años, habían sido reportadas como desaparecidas días antes de que sus cuerpos fueran encontrados en una zona enmontada del municipio. El hecho provocó conmoción en la región y las autoridades lograron capturar a dos sospechosos, entre ellos Juan David Taboada y un menor de edad.

Hipótesis sobre crimen de las dos hermanas en Barranquilla

Según información conocida por El Tiempo, las menores habrían salido de su vivienda luego de ser citadas por conocidos, presuntamente para asistir a un encuentro en medio de las celebraciones del Carnaval de Barranquilla. Desde ese momento se perdió todo rastro de ellas.

Lee También

De acuerdo con La Kalle, en la reunión, otra mujer que estaba presente habría accedido al celular de Keyla Nicol en el que encontró información sobre una posible trampa contra un menor, que ahora está implicado.

“Pilas que te van a vender”: le habrían dicho al sujeto luego de que se conocieran los mensajes que estaban en el equipo móvil de una de las dos hermanas. Por esa razón, de acuerdo con versiones preliminares, el homicidio se trataría de una venganza por una aparente trampa.

Esta es una pista que siguen las autoridades, que investigan si las adolescentes estaban en medio de conflictos entre grupos delincuenciales o personas cercanas a estos entornos.

¿Qué dice la madre de las hermanas Hernández sobre el crimen?

La madre de las adolescentes, Maricruz Noriega, ha pedido a las autoridades que el caso no quede en la impunidad y que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de sus hijas.

Según se conoció durante la investigación, la mujer había alertado previamente a las autoridades luego de recibir mensajes intimidatorios en su celular. En esas comunicaciones, enviadas desde un número que presuntamente estaría vinculado a personas cercanas a las jóvenes, le exigían una suma cercana a los cinco millones de pesos a cambio de entregar información sobre el paradero de las adolescentes.

Ante esa situación, Noriega acudió al Gaula de la Policía para reportar lo ocurrido. A partir de esa denuncia se abrió una indagación penal bajo coordinación de la Fiscalía, que incluyó entrevistas, verificación de datos y labores de campo para tratar de ubicar a las menores.

Luego del hallazgo de los cuerpos, la madre ha insistido en que se investigue a fondo quiénes estuvieron detrás del crimen y qué ocurrió realmente en las horas previas a la muerte de sus hijas. Mientras avanzan las pesquisas, su principal pedido sigue siendo que los responsables respondan ante la justicia.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: