El empresario y exalcalde de Cali Maurice Armitage sorprendió en el ambiente político al confirmar que entrará en la carrera por la Presidencia de Colombia. Su anuncio llegó luego de varios días de especulaciones sobre su posible papel dentro de las alianzas de por elecciones de 2026.

La confirmación se produjo después de un mensaje público dirigido a la periodista Darcy Quinn, quien había planteado interrogantes sobre movimientos políticos alrededor del senador Iván Cepeda, uno de los aspirantes presidenciales del sector de izquierda.

En su publicación, Quinn cuestionó si Cepeda habría ofrecido la vicepresidencia a Armitage como parte de una estrategia para atraer votantes moderados y sectores empresariales en la contienda electoral de 2026.

Estimada Darcy: la próxima semana me inscribiré como candidato presidencial. https://t.co/adMucWDo3Z — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) March 5, 2026

Maurice Armitage confirmó que se inscribirá como candidato presidencial

Tras la ola de comentarios que provocó ese rumor político, Armitage decidió responder directamente y despejar las dudas sobre su futuro electoral.

“Estimada Darcy: la próxima semana me inscribiré como candidato presidencial”, afirmó el empresario en su respuesta, confirmando así que buscará competir por la Casa de Nariño en los comicios que definirán el próximo Gobierno en Colombia.

La declaración se interpretó como el cierre a las versiones que lo ubicaban como posible fórmula vicepresidencial dentro de otras campañas y, en cambio, lo posiciona como aspirante directo a la Presidencia.

Ni Iván Cepeda me ha pedido ser su fórmula, ni yo le he ofrecido a él que sea mi vicepresidente, Darcy. Mi decisión es inscribirme como candidato presidencial la próxima semana en Bogotá. https://t.co/R0uUtcpeez — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) March 5, 2026

Quién es Maurice Armitage, empresario que ahora busca llegar a la Presidencia de Colombia

Maurice Armitage, cuyo nombre completo es Norman Maurice Armitage Cadavid, nació en Cali el 13 de junio de 1945 y tiene 80 años. A lo largo de su trayectoria ha combinado la actividad empresarial con la participación en la vida pública.

Uno de los capítulos más conocidos de su carrera está ligado al sector industrial. En 1987 fundó la siderúrgica Sidoc, empresa que hace parte del Grupo Empresarial de Occidente y que también está vinculada a compañías como Cementos San Marcos e Ingenio de Occidente. Su actividad empresarial lo ha convertido en uno de los creadores de empleo más reconocidos del suroccidente del país.

Armitage también ha sido víctima directa del conflicto armado. Fue secuestrado en dos ocasiones por las FARC, en 2001 y 2008, episodios que posteriormente mencionó en distintas intervenciones públicas al hablar sobre reconciliación y sobre el papel de los empresarios en la construcción de paz.

En el ámbito político, fue elegido alcalde de Cali para el periodo 2016-2019. Durante su administración promovió políticas enfocadas en programas sociales, lucha contra el hambre y estrategias de reconciliación. Él mismo ha descrito su visión como la de impulsar un “capitalismo que distribuya riqueza”.

Con el anuncio de su inscripción como candidato presidencial, Armitage se suma a la lista de figuras que buscarán llegar a la Casa de Nariño en 2026, en un escenario político que sigue moviéndose con nuevas alianzas y aspiraciones.

