El Distrito aclaró que la posibilidad de empezar la ley seca desde la tarde del viernes 6 de marzo fue analizada, pero finalmente se decidió mantener los mismos horarios establecidos por el Gobierno Nacional.

La medida aplicará exactamente como lo ordenó el decreto expedido por el Ejecutivo para garantizar el orden público durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo.

La idea se analizaba por un motivo logístico: gran parte de la fuerza pública disponible en la capital estará concentrada en la seguridad de la jornada electoral, lo que podría reducir la capacidad de atención en otros puntos de la ciudad.

No obstante, tras evaluar la situación, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán decidió no modificar el horario definido por el Gobierno.

La aclaración la hizo el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, a través de su cuenta en la red social X. “La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo”, señaló el funcionario.

#Atención La Alcaldía Mayor de @Bogota acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo. En ese sentido, en todo el Distrito Capital se aplicará… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) March 5, 2026

Horario de la ley seca durante las elecciones 2026

Con esta decisión, en toda Bogotá la ley seca aplicará en el mismo horario establecido por el Gobierno de Gustavo Petro.

La restricción empezará:

A las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo

Y se extenderá hasta las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo

Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos abiertos al público, una medida que busca evitar alteraciones del orden público durante la jornada electoral.

La administración distrital también informó que ya tiene listo el operativo de seguridad para el día de las votaciones.

Según el Distrito, se hará seguimiento a 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas en toda la ciudad.

Para coordinar la seguridad se instalarán Puestos de Mando Unificado (PMU) en cada localidad de Bogotá, además de un PMU Distrital que funcionará durante toda la jornada electoral.

