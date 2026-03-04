Ante versiones que indican que se quiere eliminar el Soat para motociclistas, Juan Carlos Pinzón aclaró en diálogo con Pulzo que no se trata de dejar a los conductores sin protección, sino de modificar el modelo actual, que considera costoso e ineficiente.

Según explicó a este medio, en Colombia hay cerca de 12 millones de motocicletas, pero aproximadamente el 50 % no paga el Soat, lo que evidencia que el sistema obligatorio no está funcionando como debería. Para Pinzón, la pregunta central no es si se mantiene o se elimina el seguro, sino cómo lograr que la gente sí pueda asegurarse.

El exfuncionario insistió en que el alto costo del Soat —que puede estar entre 800.000 y un millón de pesos al año— termina empujando a muchos motociclistas a la informalidad, especialmente a quienes viven del rebusque o tienen ingresos inferiores al salario mínimo.

Por qué el costo del Soat es un problema para millones de moteros

Pinzón explicó que la moto se convirtió en una herramienta básica de movilidad y trabajo para millones de colombianos, especialmente en zonas rurales y periféricas donde no hay transporte público, buenas vías ni alternativas reales.

“Hay personas que tienen que endeudarse con créditos de hasta un millón de pesos solo para pagar el Soat”, señaló. Además, recordó que el 55 % de los colombianos gana menos del salario mínimo, lo que hace que ese valor sea desproporcionado para muchos hogares.

Desde su perspectiva, la moto no es un lujo, sino un medio para llevar a los niños al colegio, transportar alimentos o acceder a servicios de salud, por lo que el modelo actual termina castigando a quienes menos ingresos tienen.

Cómo funcionarían los seguros que propone Pinzón

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la atención en salud ya está garantizada en Colombia a través del sistema de seguridad social, en caso de urgencias por accidentes de tránsito.

A partir de eso, Pinzón plantea que los motociclistas puedan optar por seguros privados complementarios, que tendrían un costo mucho menor —entre 360.000 y 500.000 pesos al año— y que incluirían beneficios adicionales como:

Seguro de vida

Protección de la moto en caso de accidente

Cobertura por robo

De esta manera, el gasto anual se reduciría casi en un 50 %, lo que permitiría que más personas se aseguren y, al mismo tiempo, se fortalezca el sistema.

Pinzón recalcó que no se trata de dejar desprotegidos a los motociclistas, sino de ser creativos y prácticos, aliviar el bolsillo de la gente y mejorar su capacidad de consumo y bienestar.

Infraestructura y vías, otro punto clave de la discusión

Finalmente, el exministro también se refirió a la necesidad de mejorar la infraestructura vial para reducir la accidentalidad. Recordó que Colombia tiene miles de kilómetros de vías terciarias, pero el 85 % no está pavimentado, lo que aumenta los riesgos para los motociclistas.

En ese sentido, planteó que el país debe pensar en medidas específicas para las motos, como mejor señalización, obras, e incluso carriles adecuados, teniendo en cuenta que este es el medio de transporte más usado en amplias zonas del país.

