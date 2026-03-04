Ante las recientes declaraciones del Gobierno sobre posibles riesgos de fraude en la jornada electoral del próximo 8 de marzo, se ha puesto sobre la mesa la intención de convocar a una impugnación general. El anuncio ha causado diversas dudas entre la ciudadanía sobre el alcance legal y las consecuencias de este recurso en el proceso democrático.

De acuerdo con la Red de Conocimientos Electorales (ACE por sus siglas en inglés), la impugnación es un recurso legal formal que se presenta ante las autoridades competentes para cuestionar la validez de los resultados, los votos o actos específicos del proceso. Este mecanismo se activa cuando existen sospechas de irregularidades o ilegalidades que afecten la transparencia.

Según la entidad, existen cuatro causales principales para recurrir a este proceso:

Irregularidades en el escrutinio : sospechas de un conteo de votos incorrecto.

: sospechas de un conteo de votos incorrecto. Casillas irregulares : extravío de paquetes electorales, instalación ilegal de puestos de votación o coacción al elector.

: extravío de paquetes electorales, instalación ilegal de puestos de votación o coacción al elector. Elegibilidad de candidatos : dudas sobre si los aspirantes cumplen con los requisitos legales para participar.

: dudas sobre si los aspirantes cumplen con los requisitos legales para participar. Resultados muy cerrados: cuando la mínima diferencia entre el primer y segundo lugar exige una revisión técnica.

A pesar de la propuesta de una impugnación general, expertos señalan límites técnicos importantes. En entrevista con Noticias Caracol, el analista político Pedro Medellín aclaró que el preconteo no está a cargo de firmas privadas y, bajo la norma actual, no es un proceso sujeto a impugnación.

Medellín enfatizó que este tipo de medidas impactan directamente en la percepción ciudadana:

“Una impugnación y una degradación en la confianza pública tienen una característica: que se considera que las elecciones no son competitivas”, afirmó el especialista.

Para que unos comicios gocen de plena legitimidad y competitividad, Medellín sostiene que deben cumplirse tres pilares fundamentales:

Existencia de múltiples opciones políticas que representen a la sociedad. Confianza plena en la figura del escrutador. Seguridad de los ciudadanos en la validez y respeto por su voto.

Al final del proceso, será el tribunal electoral el encargado de decidir si los argumentos presentados tienen sustento legal para anular o ratificar los resultados de la jornada del 8 de marzo.

¿Qué es la “impugnatón” y cómo funcionaría?

En el marco de las estrategias electorales, ha surgido el concepto de la “impugnatón”, una táctica que busca asegurar la transparencia o presionar el conteo de votos mediante el uso intensivo de recursos legales en las mesas de votación. Esta iniciativa se fundamenta en una premisa jurídica clara: si un testigo electoral no impugna las inconsistencias en el momento exacto del escrutinio inicial, se pierde el derecho legal de solicitar la apertura de las bolsas de votos en etapas posteriores.

La instrucción para los testigos, especialmente dentro del Pacto Histórico, consiste en objetar cualquier irregularidad mínima bajo las causales permitidas. Entre estas se incluyen:

Errores en la suma de los formularios E-14.

Falta de firmas de los jurados de votación.

Presencia de tachaduras o enmendaduras en los documentos oficiales.

En diálogo con Blu Radio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, explicó la importancia de este procedimiento: “El testigo electoral, si encuentra algún error, deberá impugnar en ese momento la mesa”.

Si esta estrategia se aplica de forma masiva en las 125.000 mesas habilitadas en el país, el sistema entraría en un escenario sin precedentes. Aunque el CNE asegura tener la capacidad técnica, resolver un volumen de reclamos de tal magnitud requeriría un trabajo manual exhaustivo de “carne y hueso” que podría tardar hasta ocho días. Al impugnar masivamente, el preconteo pierde relevancia y la decisión final se traslada a las comisiones escrutadoras, lo que dilataría la entrega de resultados oficiales.

