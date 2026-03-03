La recta final hacia las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026 tiene los ánimos a flor de piel, pero también da espacio para momentos de humor que revelan las dinámicas internas de las coaliciones. Durante el más reciente debate de La Gran Consulta, el espacio que reúne a figuras de la centroderecha y el establecimiento colombiano, un “chascarrillo” entre Enrique Peñalosa y Paloma Valencia se robó el ‘show’ y se volvió tendencia en redes sociales.

El episodio ocurrió en los estudios de Blu Radio, mientras los integrantes de la consulta (donde también participan figuras como Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón) discutían uno de los temas más espinosos de la campaña: la reforma pensional y el posible aumento de la edad de jubilación.

Justo cuando el moderador se disponía a abrir la ronda de respuestas, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia tomó la iniciativa de organizar el turno. Sugirió que, por orden de ubicación en las sillas, el primero en contestar debía ser el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.

Fue en ese preciso instante cuando el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, con su característico tono pausado pero punzante, lanzó el dardo: “Usted es como autoritaria”. El comentario, cargado de sarcasmo, no solo rompió la tensión del debate técnico, sino que desató una carcajada generalizada entre los presentes en la mesa y el equipo de producción.

Lo que más llamó la atención de los internautas y televidentes fue la reacción física de la senadora. Paloma Valencia, conocida por su carácter firme y vehemente en el Congreso, abrió los ojos de par en par, quedando retratada en una expresión que mezclaba la sorpresa con una evidente incomodidad por haber sido “boleteada” por su compañero de coalición. Aunque intentó sonreír ante el apunte, su rostro reflejó el impacto del comentario que, para muchos, jugaba con la imagen de “mano dura” que siempre ha proyectado.

El próximo domingo 8 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas no solo para elegir Congreso, sino para definir quién será el candidato único de estas coaliciones. La Gran Consulta busca consolidar una alternativa frente a los sectores de izquierda, pero este tipo de interacciones deja ver que, aunque son aliados, las personalidades de sus integrantes chocan constantemente.

