En la recta final de las elecciones al Congreso de la República, diferentes figuras públicas y líderes políticos han comenzado a definir públicamente sus respaldos electorales.

Uno de ellos fue Jaime Granados, reconocido abogado que ha representado en varios procesos judiciales al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Granados publicó recientemente un video en sus redes sociales en el que anunció que respaldará la candidatura de Josías Fiesco, aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista abierta del Centro Democrático.

Gracias, Dr. Jaime Granados, por el respaldo en este camino a la Cámara por Bogotá. No vamos a permitir que el esfuerzo de nuestros jóvenes se pierda por la inseguridad en las calles y la falta de oportunidades. Seremos la voz que los respalde en el Congreso.… pic.twitter.com/8Riti6s3NF — Josias Fiesco (@josiasfiesco) March 2, 2026

El mensaje de Granados sobre seguridad en Bogotá

Durante una transmisión en vivo con el candidato, Granados se refirió a la situación de seguridad en la capital del país y aseguró que ese será uno de los temas centrales en la contienda electoral.

Según dijo, Bogotá necesita recuperar la tranquilidad para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida sin miedo a la delincuencia.

En ese contexto, el abogado sostuvo que no basta con que haya oportunidades educativas o laborales si la inseguridad sigue afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.

Granados señaló que muchos jóvenes viven con temor de ser víctimas de robos o agresiones cuando regresan a sus casas, incluso por delitos como el hurto de celulares.

En su intervención, el jurista invitó a los ciudadanos a apoyar la candidatura de Fiesco en las elecciones legislativas.

Tras recibir el respaldo, el candidato agradeció el apoyo del abogado y aseguró que uno de sus objetivos será trabajar para que los esfuerzos de la juventud no se vean frustrados por la inseguridad o por la falta de oportunidades.

