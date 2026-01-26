Al quiebre que hay en el Centro Democrático por lo que sería la inminente salida de María Fernanda Cabal, se ha sumado la difusión de una carta interna del partido, revelada por Semana, en la que la senadora aceptó de antemano las encuestadoras y los resultados del proceso que terminó dando a Paloma Valencia como candidata presidencial del partido.

Aunque la senadora no se ha pronunciado de forma directa sobre su retiro del partido, su esposo, José Félix Lafaurie, ha reiterado que Cabal no desea continuar en la colectividad y que busca una escisión. La inconformidad gira alrededor del mecanismo que le dio el triunfo a Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático.

Sin embargo, una carta fechada el 18 de noviembre de 2025, firmada por María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, en la que las entonces precandidatas aceptaron expresamente las reglas del juego fijadas por el partido. En el documento, con sello oficial del Centro Democrático, se dejó constancia de que las tres avalaron el método de selección.

En el punto seis del oficio se lee textualmente: “Aceptamos desde ya tanto las firmas encuestadoras que designe el partido como los resultados de las encuestas”. Ese apartado deja claro que Cabal aceptó de antemano la metodología que hoy es objeto de cuestionamientos.

Ante la controversia, también ha vuelto a conocerse el informe de auditoría elaborado por la firma Kepler, encargada de revisar el proceso de escogencia del candidato presidencial. En ese documento se concluyó que “los datos fueron manipulados de manera correcta, segura y transparente” y que “no se realizaron alteraciones indebidas a las respuestas originales”.

El informe añadió que “los datos reflejan fielmente la información recolectada” y que, tras revisar el envío, la aplicación y la consolidación de la encuesta, “no se observan irregularidades en la aplicación de la encuesta”. Además, Kepler sostuvo que “el proceso se desarrolló de manera ordenada, consistente y conforme a los criterios definidos”.

En las conclusiones también se certificaron los resultados: “Paloma Valencia Laserna, 1037 votos; María Fernanda Cabal Molina, 851 votos; Paola Holguín Moreno, 367 votos; votos nulos, 68”, citó Semana. El gerente de Kepler, Hugo Galilea, afirmó: “Ratifico que nuestra firma ha desplegado los protocolos de seguridad, monitoreo y auditoría forense necesarios”.

Pese a ello, José Félix Lafaurie sostuvo en una carta enviada al director del partido que “para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados”. Hasta ahora, el Centro Democrático no ha emitido una comunicación oficial en respuesta al líder de Fedegán.

