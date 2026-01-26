La salida de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie del Centro Democrático sigue sacudiendo al uribismo y dejó una nueva reacción, luego de que el dirigente gremial reprendiera públicamente a su propio hijo por haberse involucrado en la controversia. La decisión de apartarse del partido se dio tras cuestionamientos a la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial única, un proceso que Cabal y Lafaurie consideran irregular.

Durante el programa ‘El Debate’ de Semana, José Félix Lafaurie habló sobre la renuncia que anunció junto a su esposa y sobre la denuncia de una supuesta adulteración en la consulta interna del partido. En medio de esa intervención, el presidente de Fedegán se refirió a un mensaje publicado en X por su hijo, Juan José Lafaurie, el cual avivó la polémica. En ese trino, el joven escribió: “La carta es apenas la punta del iceberg. Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo los más de 200.000 electores de Mfda”.

La carta es apenas la punta del iceberg.

Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo, los más de 200 mil electores de Mfda. — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) January 26, 2026

El mensaje no cayó bien en José Félix Lafaurie, quien lamentó que su hijo se metiera en el debate político. “Yo lamento mucho que Juan José se meta en este tema. Es más, he querido dejar a María Fernanda y asumir yo la responsabilidad por una razón. Alguien preguntó esta mañana: ‘¿Pero por qué él y no ella? No, es que yo soy fundador del partido, es que yo soy miembro de la dirección nacional”, afirmó en vivo.

Lafaurie insistió en que no es momento de exacerbar los ánimos dentro del Centro Democrático ni de “armar alborotos” innecesarios en una coyuntura política compleja. En ese contexto, lanzó un fuerte llamado de atención a su hijo: “Por eso, me parece una imprudencia el trino de Juan José. Como una vez lo regañé, ahora lo vuelvo a regañar. Aquí, quien tiene que estar al frente de este tema soy yo, porque evidentemente siento que conmigo también hay, si se quiere, por lo menos unas explicaciones que dar, porque es que yo he acompañado al partido a lo largo de todo el tiempo, pero muy especialmente en lo que ha sido este proceso”, recalcó Lafaurie.

El episodio contrasta con un video publicado días antes por María Fernanda Cabal en sus redes sociales, donde apareció junto a su hijo Juan José. En esa grabación, la exprecandidata presidencial lanzó frases que no pasaron desapercibidas en el tenso ambiente político: “Me quité un edificio de encima”, dijo, y agregó que está lista para “pelear con los mamertos”. “Me fui, me relajé y me quité un edificio de encima, pero no dejé de trabajar un solo día. Llegué renovada”, expresó Cabal.

