La senadora María Fernanda Cabal habló sobre el panorama interno del Centro Democrático después de la Gran Consulta por Colombia y se refirió a la candidatura presidencial de Paloma Valencia. La congresista confesó que atraviesa un momento personal y político complejo frente a la decisión de apoyar o no a su compañera de bancada en la carrera por la Casa de Nariño.

Sigue a PULZO en Discover

Cabal explicó que la relación con Valencia ha sido cercana durante años en el Senado. “Yo le tengo afecto a Paloma, ha sido mi compañera en el Senado”, señaló. También destacó el trabajo político que ambas han compartido dentro del partido. “Hicimos una muy buena dupla, tenemos afinidad en el debate para luchar contra quienes consideramos que se han llevado al traste al país”, añadió.

María Fernanda Cabal también elogió las capacidades políticas de la ahora candidata presidencial. En su opinión, Valencia se ha destacado como una de las congresistas más preparadas del Capitolio. “La hoy candidata ha sido una de las mujeres mejor preparadas que ha tenido el Congreso”, aseguró, al tiempo que resaltó que tiene convicciones firmes y un fuerte “ánimo combativo”.

Sin embargo, Cabal dejó un consejo político para la aspirante presidencial. La senadora dijo que Valencia debería escuchar más voces sobre temas que pueden irritarla políticamente, en un escenario en el que se necesitan alianzas y consensos para la campaña presidencial.

Lee También

Cabal cuestiona a Oviedo y explica por qué aún no decide su apoyo

En la conversación también apareció el nombre de Juan Daniel Oviedo, quien ha tenido acercamientos con Valencia ante la posibilidad de integrar la fórmula vicepresidencial. Cabal fue crítica con el exdirector del Dane y puso en duda su consistencia política. “Hoy dice A y mañana B”, comentó.

Lee También

La senadora también cuestionó el gesto de Oviedo frente al llamado Monumento a la Resistencia en Cali, símbolo que surgió tras las protestas del paro nacional. De acuerdo con el medio citado, Cabal fue contundente en su opinión. “Eso es un adefesio, eso es una oda a la violencia”, manifestó.

En medio de ese panorama político, Cabal reconoció que vive un dilema frente a su decisión electoral. La congresista describió ese momento como una lucha entre principios y estrategia política. “A veces siento que uno debería retirarse a los cuarteles de invierno y esperar a que la tormenta pase”, apuntó.

La senadora agregó que muchos seguidores le piden una posición clara sobre el rumbo del partido y la campaña. “Pero tengo tanta gente que dice: ‘Danos una instrucción, danos un norte’. Esa controversia de sacar un país adelante como sea, pese a entregar principios para ganar y que no gane el comunismo, ¿cómo la resuelves?”, complementó.

Además, Cabal calificó como un acto “descortés” el hecho de que Oviedo pusiera condiciones a Valencia cuando la senadora le ofreció la posibilidad de acompañarla en la fórmula vicepresidencial.

Finalmente, Cabal insistió en que el desafío ahora será mantener el respaldo obtenido en la consulta del 8 de marzo y consolidar una alianza más amplia frente a otras candidaturas, entre ellas la del abogado Abelardo de la Espriella. “Siento que yo debo tomar una decisión, pero confieso que no ha sido nada fácil. (…) El enemigo al final es el comunismo, es la prolongación del horror que hemos vivido con el Gobierno de Petro. Tenemos que ganar y en algún momento tenemos que juntarnos todos para la victoria, pero el costo es alto cuando usted cede a principios”, expresó Cabal.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.