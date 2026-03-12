Las predicciones sobre los favoritos para las elecciones presidenciales en 2026 ponen a Paloma Valencia en la mira de propios y extraños por los pasos que se avecinan en su camino.

De ahí, Pulzo le consultó recientemente cuáles serían las primeras decisiones que tomaría en caso de ganar en las votaciones, por lo que la aspirante que se impuso en la ‘Gran consulta’ fue directa.

“A nosotros nos toca hacer muchas cosas al tiempo”, aseguró, antes de enumerar sus primeras cuatro movidas, con las que plantearía un giro radical frente a la situación actual.

¿Cuáles serían primeros pasos de Paloma Valencia como presidenta de Colombia?

En su condición de candidata, la caucana advirtió que de llegar a ser mandataria del país, estos serían sus primeros cuatro puntos de gestión:

“La primera es la fiscal, pues a nosotros nos toca salir corriendo a tomar medidas administrativas para tratar de recaudar sin subir impuestos para que este país no vaya a entrar en un ‘default'”. “La segunda crisis, la de la salud. Nosotros vamos a tomar medidas ese mismo día titularizando una deuda. Le he pedido al sector salud que se ponga ya en la tarea de tener claras las cuentas para que podamos empezar a pagar, irrigar la plata para que vuelva a haber medicamentos, para que vuelva a haber citas, para que vuelvan a abrir las clínicas y los hospitales que están cerrando”. “Tercero, la crisis de la energía. A mí me preocupa mucho que nos toque un apagón. Están mostrando que si llega a haber un fenómeno del Niño prolongado, el estrés puede llevarnos a que se nos apague la luz. Que las empresas de Colombia dejan de producir y cuando usted golpea el sector productivo puede generar desempleo. Se vivió en la pandemia”. “La cuarta crisis, la que nos dejó Petro, la de seguridad. Pavorosa. Es tal vez la que a mí más me preocupa. Yo soy caucana y ustedes saben que mi departamento todos los días está viviendo otro ataque con dron sobre una estación de Policía, pero es de todos los días. Entonces creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con nuestra fuerza público y, por eso, buscaremos fortalecer las relaciones con Estados Unidos y buscar un plan Colombia 2.0. que nos permite reducirle los ingresos a los ilegales, luchar contra las drogas, robustecer la fuerza pública, tecnología y pie de fuerza para poder estar listo para lo que viene”.

¿Cuándo son las elecciones por la presidencia de Colombia en 2026?

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia son el evento político más esperado del año, marcando el fin del mandato de Gustavo Petro y el inicio de un nuevo periodo constitucional.

Según el calendario oficial emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos elegirán al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

Si ninguno de los candidatos inscritos logra obtener la mitad más uno de los votos válidos en la primera vuelta, el sistema electoral colombiano contempla una segunda vuelta. Esta votación definitiva está programada para el domingo 21 de junio de 2026, donde se enfrentarán las dos fórmulas con mayor votación inicial. Esta estructura asegura que quien asuma la jefatura de Estado cuente con una mayoría clara y legítima para gobernar.

Es fundamental tener en cuenta que el proceso electoral ya ha superado hitos importantes. Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas se realizaron el pasado 8 de marzo de 2026, definiendo la nueva cara del Congreso y aclarando el panorama de las coaliciones. El periodo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación cierra el 31 de marzo.

Para quienes residen fuera del país, la Registraduría ha dispuesto que el periodo de votación en el exterior se desarrolle durante una semana completa, iniciando el 25 de mayo y finalizando el mismo domingo de la elección general. El candidato que resulte ganador en cualquiera de las dos vueltas tomará posesión oficial de su cargo el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Bogotá.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.