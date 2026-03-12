36 años han pasado desde el magnicidio de Luis Carlos Galán, pero el lugar que habitó él y su familia, a pesar de las remodelaciones, sigue siendo de mucha historia y creando unas nuevas.

En Blu Radio, luego de que se conociera el video de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, dieron a conocer que el apartamento que ha sido testigo de estas reuniones y de todo el acuerdo de la coalición que ellos dos representan fue de Luis Carlos Galán.

De hecho, Juan Manuel Galán, que hizo parte de la coalición y que estuvo en el almuerzo que hicieron luego de los resultados, confirmó que así es.

La noticia provocó una reacción de Camila Zuluaga que no pasó desapercibida: “Ay no, se me erizó todo”, dijo, y luego complementó: “Paloma Valencia vive en ese apartamento en el que vivía la familia Galán”.

De hecho, la periodista entregó más detalles entregados por Juan Manuel Galán: “Los recibos de los servicios públicos llegan a nombre de mi mamá, Gloria Pachón de Galán”.

En este video se pueden ver las imágenes del apartamento que muchos consideran lujoso y que queda en el norte de Bogotá:

Paloma Valencia ha sido una mujer que ha mantenido al margen su vida personal, a tal punto que es la primera vez que abre las puertas de su casa de esta manera. De hecho, habla poco de su esposo, aunque sí ha aparecido en diferentes momentos con su hija, Amapola.

El detalle de que Paloma Valencia vive ahora en la casa que fue hace 39 años de Luis Carlos Galán era hasta ahora desconocido, pero seguramente relevante para la puja política.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.