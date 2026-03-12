Usuarios en X comenzaron a analizar la obra y señalaron que el estilo coincide con las pinturas que Guayasamín realizó durante la década de 1960, caracterizadas por rostros angustiados, manos grandes y gestos de dolor.

Esto dijeron en X:

Según expertos en arte, estas imágenes buscaban representar el sufrimiento humano y funcionaban como “un grito contra la violencia del siglo XX”.

En la discusión se mencionó una obra registrada en el mercado internacional del arte llamada “Face and hand #1 and #2”, pintada en 1963 al óleo sobre lienzo y con un tamaño aproximado de 110 por 90 centímetros, medidas habituales en las creaciones del pintor en esa época.

Esta pieza fue subastada en 2010 y aparece documentada en bases de datos de arte, añadieron otros usuarios de redes sociales.

Al comparar esa obra con el cuadro que aparece en el video, algunos usuarios notaron una diferencia: en la pintura registrada la firma del artista está ubicada a la derecha, mientras que en la imagen asociada al video de Valencia no aparece en ese lugar.

Lo interesante de este caso no es solo el debate político.También muestra cómo las obras de grandes artistas terminan circulando en el poder, en colecciones privadas o en copias, mientras su mensaje original sigue siendo profundamente crítico. — kkkkkkkk (@crisu999) March 12, 2026

Sin embargo, usuarios señalaron que esta variación no confirma que se trate de una falsificación. También recordaron que Guayasamín es uno de los artistas latinoamericanos más copiados y que en el mercado circulan numerosas reproducciones y posibles falsificaciones.

Además, su obra suele tener un fuerte contenido de denuncia social relacionado con la violencia, las luchas obreras y la situación de los pueblos indígenas en América Latina.

