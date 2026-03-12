La emisora Blu Radio reveló en exclusiva un video que deja ver uno de los momentos más comentados en la antesala del anuncio político de Paloma Valencia.

En las imágenes, la exsenadora recibe en su casa a Juan Daniel Oviedo con un abrazo y una frase que sorprendió a muchos: “Bienvenido, señor vicepresidente”, lo que fue interpretado como la confirmación de que él será su fórmula vicepresidencial.

El material fue presentado durante la emisión matutina del programa informativo de la cadena radial, dirigido por Néstor Morales, quien explicó que el encuentro se produjo de manera privada, pero que el video deja ver claramente el gesto de cercanía entre los dos dirigentes y anticipa el anuncio oficial de la dupla política.

Según lo comentado en la emisora, Oviedo llegó al lugar vestido de manera informal: llevaba un chaleco de mezclilla, gafas oscuras, pantalón negro, camisa blanca y botas altas. Al ingresar a la vivienda, fue recibido por Valencia, quien vestía una blusa blanca y pantalón negro. En el video se observa cómo ambos se saludan efusivamente y se dan un fuerte abrazo.

En ese momento, la exsenadora pronuncia la frase: “Bienvenido, señor vicepresidente”, a lo que Oviedo responde con un agradecimiento. El breve intercambio fue suficiente para que en la mesa de análisis de la emisora se interpretara como la confirmación de la fórmula vicepresidencial de cara al proceso electoral.

Morales explicó al aire que el encuentro tuvo lugar en la casa de Valencia y que, aunque el anuncio oficial se llevará a cabo al mediodía, el video ya dejaba claro que la dupla política estaba prácticamente definida. “Lo recibió en su casa, confirmado: será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia”, comentó el periodista durante la transmisión.

La noticia se conoce pocos días después de que Valencia resultara vencedora en la Gran Consulta por Colombia, realizada el pasado 8 de marzo. En esa jornada electoral, la exsenadora obtuvo 3’236.286 votos dentro de un total de 5.857.395 sufragios emitidos, consolidándose como la clara ganadora frente a los otros aspirantes que participaron en la consulta.

Oviedo, por su parte sacó $1’255.510 votos el pasado 8 de marzo en la consulta y por eso fue el elegido por Paloma para ser su fórmula vicepresidencial.

Con esos resultados, Valencia quedó posicionada como una de las principales figuras políticas de su sector de cara a la contienda presidencial. Ahora, con la posible incorporación de Oviedo como fórmula vicepresidencial, se configura una dupla que buscaría consolidar apoyos y ampliar su alcance electoral en los próximos meses.

Aunque el anuncio oficial se hará más tarde, el video revelado por Blu Radio ya causó múltiples reacciones en el ámbito político, pues muestra de manera anticipada el momento en que ambos líderes sellan simbólicamente su alianza.

