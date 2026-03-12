La baraja de candidatos a la presidencia de la República se acaba de reducir. A través de una carta pública, Maurice Armitage confirmó que no seguirá adelante con su candidatura presidencial para este 2026. La decisión llega apenas días después de los resultados de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

Armitage, quien había dedicado meses a conformar su equipo, diseñar publicidad y realizar los trámites ante la Registraduría, fue contundente al explicar que el país necesita “depurar el número de candidatos”. Según el empresario, su continuidad solo serviría para fragmentar aún más la votación en la recta final.

En uno de los puntos más sinceros de su misiva, el exalcalde de Cali reconoció que, a diferencia de otros aspirantes, él no se considera un político de carrera. “Considero que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas… yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”, confesó.

Pese a su retiro de la contienda electoral, Armitage aseguró que no dejará de trabajar por el país, pero que lo hará desde su zona de mayor impacto: la empresa. “Estoy convencido de que puedo seguir aportándole más a la sociedad como empresario”, afirmó, destacando que su legado seguirá siendo la creación de empresas productivas y sostenibles.

Apreciados colombianos: declino mi aspiración presidencial. En esta carta explico las razones de mi decisión. A quienes me apoyaron desinteresadamente, toda mi gratitud. pic.twitter.com/aP7F7Z84R0 — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) March 12, 2026

Finalmente, el ahora excandidato agradeció a quienes lo apoyaron desinteresadamente en este proceso, cerrando así un capítulo que buscaba ser una alternativa independiente en medio de la polarización que vive Colombia.

