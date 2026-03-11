El representante electo a la Cámara Daniel Briceño volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la financiación de campañas en Colombia luego de explicar públicamente cuánto dinero recibirá realmente por concepto de reposición de votos tras las elecciones legislativas.

Briceño, quien logró una de las votaciones más altas para la Cámara de Representantes de Colombia, obtuvo 262.104 votos en los comicios del pasado 8 de marzo. De acuerdo con las reglas de financiación electoral vigentes, el Estado reconoce $8.433 por cada voto válido obtenido por los candidatos que superan el umbral y cumplen los requisitos de ley.

Si se hiciera el cálculo completo con base en esa cifra, la reposición que podría recibir el congresista sería cercana a 2.210 millones de pesos.

Sin embargo, el propio Briceño aclaró que no solicitará ese monto total, porque su campaña gastó mucho menos dinero.

“En realidad me gasté 410 millones aproximadamente. Le ahorramos a Colombia 1.800 millones de pesos”, explicó el congresista en un mensaje público.

Según detalló, su campaña decidió mantener un gasto austero, muy por debajo de lo que el sistema permitiría recuperar. Por esa razón, aseguró que solo pedirá la reposición del dinero realmente invertido, es decir, cerca de 410 millones de pesos.

“Aunque 410 millones de pesos es en mi concepto una suma importante, sin duda con la votación obtenida y las responsabilidades de partido en la cabeza de lista es una suma menor comparada con el desbordado gasto en campañas en el país”, agregó.

La explicación del congresista generó conversación en redes sociales porque muchas personas creen que los candidatos reciben automáticamente grandes sumas de dinero después de las elecciones, cuando en realidad el sistema funciona de otra manera.

Cómo funciona la reposición de votos en Colombia

La reposición de votos es un mecanismo de financiación pública de campañas que existe en Colombia y que busca equilibrar la competencia entre candidatos con más y menos recursos.

En términos simples, el sistema permite que el Estado devuelva parte del dinero que los candidatos gastaron en sus campañas, dependiendo de la cantidad de votos válidos que obtuvieron.

Algunos aspectos claves son:

Este mecanismo aplica en elecciones como las de Congreso de la República de Colombia, gobernaciones, alcaldías y presidenciales.

El monto que se paga por voto es definido previamente por las autoridades electorales, entre ellas el Consejo Nacional Electoral de Colombia, y varía según el tipo de elección. Para las elecciones legislativas de 2026, la cifra establecida fue de 8.433 pesos por cada voto válido.

Sin embargo, es importante aclarar que ese dinero no se entrega automáticamente ni es una ganancia para los candidatos.

El sistema funciona como un reembolso. Es decir, los candidatos deben demostrar cuánto dinero gastaron realmente en su campaña mediante facturas, contratos y reportes contables.

Si el monto que resulta del cálculo por votos es mayor que el gasto reportado, solo se reconoce el valor que realmente se utilizó en la campaña.

En otras palabras, un candidato no puede recibir más dinero del que invirtió.

Por ejemplo, en el caso de Daniel Briceño, el cálculo por votos le permitiría acceder a más de 2.200 millones de pesos, pero como su campaña costó cerca de 410 millones de pesos, ese sería el monto máximo que podría solicitar.

El objetivo del sistema es evitar que las campañas dependan exclusivamente de financiación privada o de grandes donantes, permitiendo que el respaldo ciudadano se traduzca también en apoyo estatal.

Aun así, la reposición de votos ha sido tema de discusión durante años, ya que algunos sectores consideran que el sistema debería tener controles más estrictos para evitar gastos excesivos en campañas.

