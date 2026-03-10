Tras la jornada electoral de este 8 de marzo, el mapa político de Colombia no solo dejó ganadores en las urnas, sino también importantes cifras por concepto de reposición de votos. Mientras se conocen los montos que recibirían precandidatos como Juan Daniel Oviedo tras las consultas, el foco también se pone en el Congreso, donde Daniel Briceño marcó un hito de votación.

Sigue a PULZO en Discover

El abogado y ahora representante electo por el Centro Democrático logró consolidarse como el candidato más votado para la Cámara por Bogotá, sumando cerca de 261.000 sufragios. De acuerdo con la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que fijó el valor de reposición para 2026 en 8.433 pesos por voto válido, la cifra que podría recibir su partido asciende a los 2.201’013.000 de pesos.

Sin embargo, este millonario reembolso no se entrega de forma automática ni completa al bolsillo del candidato. Según la normativa vigente, el pago final está sujeto a:

Lee También

(Vea también: ¿Quiénes son los vicepresidentes de Cepeda, De la Espriella y Paloma para elecciones 2026?)

Gastos demostrados: solo se reconoce el dinero efectivamente invertido y sustentado con facturas.

Topes de campaña: el monto no puede superar los límites de gastos establecidos por el CNE para cada circunscripción.

Anticipos y deudas: se deben descontar los recursos estatales entregados previamente o créditos por cancelar.

Así las cosas, aunque Briceño lidera el recaudo potencial por su éxito en las urnas, la cifra definitiva dependerá de la auditoría final a las cuentas de su campaña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

¿Qué vale más en Colombia: la reposición de votos de senado o de consulta?

Tras la jornada electoral del pasado 8 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dejado claros los valores que el Estado reembolsará a las campañas políticas bajo el sistema de reposición de gastos por votos válidos. Aunque ambas cifras representan una parte fundamental de la financiación estatal, existe una diferencia marcada entre lo que recibe un candidato al Congreso y uno de consulta presidencial.

Para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, el valor fijado por el CNE es de 8.433 pesos por cada voto válido. Esta cifra aplica para los partidos y movimientos con personería jurídica que logren superar el umbral requerido para mantener su representación.

Por otro lado, los candidatos que participaron en las consultas interpartidistas para elegir aspirante presidencial recibirán un monto ligeramente inferior. En este caso, el valor de cada voto válido se estableció en 8.287 pesos.

Es importante recordar que este dinero no es una ganancia neta para los políticos, sino un reembolso sujeto a los gastos efectivamente realizados y certificados mediante facturas ante la autoridad electoral. Además, para acceder a este cobro, las listas deben superar el umbral establecido de la votación total.

* Pulzo.com se escribe con Z