Las autoridades en Cali confirmaron la captura de Cristian, hijo de la reconocida defensora de animales María Nancy Díaz, quien es señalado como el principal sospechoso del feminicidio de la mujer, un caso que causó gran conmoción en la ciudad.

La detención fue anunciada por el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavídez, quien explicó que el hombre, de 39 años, fue capturado por orden judicial en el barrio Popular, en la comuna 4 de la capital del Valle del Cauca.

El crimen salió a la luz el 27 de febrero de 2026, cuando el cuerpo de la mujer fue hallado dentro de su vivienda, ubicada en el sector de Villa San Marcos, en el oriente de la ciudad. Según el reporte de las autoridades, la víctima presentaba signos evidentes de violencia.

Las primeras inspecciones indicaron que la mujer habría sido amarrada y posteriormente asfixiada, lo que llevó a que el caso fuera investigado como feminicidio.

Desde el inicio de la investigación, el hijo de la víctima fue considerado como el principal sospechoso y había emprendido la huida, lo que causó preocupación entre familiares y vecinos. Incluso, el 28 de febrero, personas cercanas a la víctima aseguraron que el hombre había sido retenido por la Policía en el sector de Los Mangos, en el distrito de Aguablanca, donde la comunidad pidió que no fuera dejado en libertad.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía y la Fiscalía, el presunto responsable habría exigido dinero a su madre para comprar sustancias estupefacientes. Ante la negativa de la mujer, se habría producido una agresión que terminó con su muerte.

“Estos hechos conmocionaron la ciudad. Según la investigación, el capturado presuntamente exigía dinero a su progenitora para consumir estupefacientes. Ante la negativa de la víctima se produjo la agresión y su posterior homicidio”, explicó el general Benavídez.

Tras su captura, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de feminicidio agravado. El proceso judicial continuará mientras avanza la investigación, luego de que el detenido no aceptara los cargos.

La muerte de María Nancy Díaz causó una ola de rechazo en Cali, especialmente entre activistas y ciudadanos que reconocían su trabajo en defensa de los animales.

En redes sociales, amigos y conocidos publicaron mensajes de despedida recordando su labor y su amistad. “Descansa en paz, amiga mía María Nancy Díaz Osorio. Aunque ya no estés físicamente, tu risa y tu voz siguen en cada recuerdo”, escribió una de sus allegadas.

Otros mensajes destacaron su compromiso con el rescate y protección de animales y lamentaron la pérdida de quien consideraban una luchadora por esta causa.

“Adiós guerrera, adiós amiga, adiós compañera de causa”, expresó otro mensaje que circuló en redes, reflejando el dolor que dejó su muerte entre quienes la conocieron.

