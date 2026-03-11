La investigación sobre el presunto doble homicidio que inicialmente fue presentado como un accidente de tránsito, el pasado 12 de diciembre de 2025, sigue revelando nuevos detalles sobre la relación entre las víctimas y el hombre señalado por las autoridades. Se trata de la muerte de Karen Cecilia López y su bebé de 10 meses.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las 4 mentiras del hombre que fingió accidente luego de matar a su pareja y a su bebé)

Testimonios de personas cercanas al caso permitieron reconstruir parte de la historia previa al crimen que hoy es analizada por la Fiscalía. De acuerdo con El Tiempo, allegados indicaron que la mujer y el señalado se conocieron a través de la plataforma Tinder, donde iniciaron una relación sentimental que se prolongó por cierto periodo.

Con el paso de los meses, el vínculo derivó en el nacimiento de un bebé, lo que mantuvo el contacto entre ambos incluso después de que la relación se deteriorara poco a poco.

Lee También

Sin embargo, para el momento de los hechos, el hombre, que fue identificado como Hugo Fernando Silva Soto, ya tenía una nueva pareja, quien fue la persona que contactó a los familiares de Karen Cecilia López para informarles sobre el supuesto accidente.

Este hecho llamó la atención de los investigadores porque fue uno de los primeros elementos que rodearon el caso y que posteriormente formaron parte de las indagaciones judiciales.

Según el testimonio de esa mujer, la relación entre el señalado y la víctima se mantenía únicamente por asuntos relacionados con el cuidado del bebé. Incluso, explicó que ambos tenían programada una prueba de ADN que se realizaría una semana después de los hechos para confirmar la paternidad del menor.

Fue enviado a la cárcel un hombre que simuló un accidente de tránsito cerca al Jardín Botánico de Bogotá para intentar evadir la responsabilidad del homicidio de su hijo y la madre del menor. Durante la investigación, las autoridades evidenciaron que la mujer presentaba una… pic.twitter.com/UqaDdFRAFe — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 10, 2026

Pese a las tensiones entre ambos, habían acordado que el niño pasara tiempo con el hombre para que participara en la crianza compartida. No obstante, esa dinámica empezó a provocar roces y discusiones, una situación que da pistas sobre lo que habría provocado el fatal desenlace.

¿De qué fallecieron Karen Cecilia López y su bebé, según la Fiscalía?

La investigación de la Fiscalía sostiene que diversas pruebas materiales recopiladas durante el proceso contradicen la versión de un siniestro vial. Entre los elementos analizados aparecen videos de cámaras de seguridad, rastros biológicos hallados dentro del vehículo y otros indicios que, según los investigadores, permiten reconstruir lo ocurrido y apuntan al presunto intento de encubrir el crimen.

De acuerdo con el ente acusador, los hallazgos también permitieron establecer que la mujer no murió a causa de un choque. El informe forense concluyó que sufrió una herida con arma cortopunzante en el cuello, una lesión que corresponde a un homicidio y que descartaría la hipótesis inicial de un accidente de tránsito.

En cuanto al menor, los análisis médicos indicaron que el niño presentó un trauma raquimedular cervical, asociado a “una agitación violenta del cuerpo”. La investigación mantiene este punto bajo estudio para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte del bebé.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: