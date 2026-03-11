La investigación judicial sobre la muerte de una mujer y su bebé de 10 meses en Bogotá dio un giro cuando la Fiscalía concluyó que el hecho no fue un accidente de tránsito, sino un doble homicidio que habría sido encubierto con un choque vehicular.

Destapan nueva versión de hombre que inventó accidente en Bogotá para tapar crimen de mujer y bebé

El señalado es Hugo Fernando Silva Soto, quien permanece vinculado al proceso mientras avanzan las diligencias judiciales. Todo se remonta a la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando las autoridades atendieron un supuesto siniestro vial cerca del Jardín Botánico de Bogotá.

Al interior del vehículo, Volkswagen Golf de placas MSR348, se halló sin vida a una mujer de 34 años, identificada como Karen Cecilia Avendaño, y a su hijo, mientras el hombre fue trasladado con lesiones leves a un centro médico.

Esta es la historia del hombre que fingió un accidente cerca del Jardín Botánico, en Bogotá, para ocultar que había matado a su expareja y su pequeño hijo #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/wgTDOiNGL3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 10, 2026

Sin embargo, los análisis forenses y las indagaciones del CTI empezaron a evidenciar inconsistencias en la versión del accidente. Las autoridades concluyeron que las lesiones de las víctimas no correspondían a un choque vehicular y que el automóvil habría sido estrellado posteriormente para simular el siniestro.

Las cuatro mentiras de hombre que fingió accidente

Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, los investigadores identificaron al menos cuatro afirmaciones falsas que el hombre habría dado para sostener la versión del accidente.

Una de ellas tiene que ver con quién conducía el vehículo en el momento del choque, ya que el análisis de la escena indicó que la mujer no estaba al volante cuando ocurrió el impacto.

Silva Soto aseguró que le estaba enseñando a parquear a Karen; sin embargo, la madre de la víctima informó a las autoridades que su hija no sabía conducir carro.

Otra de las inconsistencias se relaciona con la forma en que ocurrieron las muertes. El dictamen forense señaló que la mujer presentaba una herida con arma cortopunzante en el cuello, lesión incompatible con un accidente de tránsito.

Los investigadores también encontraron contradicciones sobre lo ocurrido con el bebé de 10 meses. Los análisis apuntan a que el menor sufrió lesiones graves que tampoco correspondían a un simple choque vehicular, lo que reforzó la hipótesis de un crimen previo al impacto.

Finalmente, la reconstrucción del caso sugiere que el automóvil habría sido estrellado deliberadamente contra un objeto fijo para crear la apariencia de un accidente y la sangre en su interior fue limpiada, una escena que inicialmente confundió a las autoridades que atendieron el caso.

Con base en estas evidencias, la Fiscalía imputó al hombre por feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Un juez ordenó enviarlo a prisión mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido aquella madrugada.

